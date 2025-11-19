본문 바로가기
Dim영역
사회
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

지역

'청년정책의 내일을 말하다'…경기도미래세대재단, 20일 '청년미래포럼'

이영규기자

입력2025.11.19 07:11

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

경기도미래세대재단이 20일 수원컨벤션센터에서 '청년미래포럼'을 개최한다.


이번 행사는 청년정책의 전달·참여·자립·기획이라는 네 가지 키워드를 중심으로 진행된다.

경기미래세대재단은 청년정책 현황과 과제를 점검하고, 지원체계의 발전과 지속 가능한 청년 참여 기반 강화를 위해 포럼을 준비했다.


이날 포럼은 오전 10시부터 오후 4시30분까지 진행되며, 청년정책에 관심 있는 누구나 참여할 수 있다.


경기도미래세대재단의 청년미래포럼 안내 포스터

경기도미래세대재단의 청년미래포럼 안내 포스터

AD
원본보기 아이콘

수원컨벤션센터 202호, 203호, 104호 회의실에서 세션별로 열리며, 현장 참여 외에도 유튜브 채널을 통해 생중계된다.

김현삼 경기미래세대재단 대표이사는 "청년정책의 지속 가능성을 높이기 위해서는 전달체계 개선 및 현장과의 긴밀한 소통이 필요하다"며 "이번 포럼이 더 나은 청년정책 지원체계 구축의 출발점이 되길 바란다"고 말했다.


청년미래포럼은 경기미래세대재단과 중앙청년지원센터가 주관하고 국무조정실이 후원한다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 고른 아이템 뭐길래 "한국 가면 꼭 사 와라" 7가지 '콕' 집었다…직접 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

보그가 소개한 '올리브영' 7가지 추천템…나도 사볼까?

장원영·고소영·엄정화 미모 비결?…아침에 한 스푼 '올레샷' 열풍

10만원 넣자마자 10만원 돌려주는 '稅테크' 정체

품질은 4번인데 가격은 1번?…달걀사업 나선 이경실에 무슨 일?

"2시간 육박 통근도 노동" 한국인들 비명 알고보니…세계 평균 1.5배

카톡은 네 남친이 한 일을 알고 있다, 좋니?

큰손들, 엔비디아 싹 팔았다…커지는 'AI 거품' 경고

새로운 이슈 보기