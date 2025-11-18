생전에 내가 받는 사망보험금 유동화, 8일 만에 29억원 지급

지난달 말 대형 생보사 5곳 우선 시행

8일간 605건 신청 접수

국민연금 수령 전 공백 메우는 가교 역할

지난달 말 대형 생명보험사가 우선 시행한 사망보험금 유동화 제도가 시장에 빠르게 안착하고 있는 것으로 나타났다. 초고령사회 진입으로 사망보험금을 생전에 미리 받아 노후자금으로 활용하는 사례가 앞으로 더욱 늘어날 전망이다.

18일 생명보험협회에 따르면 지난달 30일부터 지난 10일까지 8영업일간 삼성생명·한화생명·신한라이프·교보생명·KB라이프 등 생보사 5곳에 605건의 사망보험금 유동화 신청이 접수됐다. 이 기간 초년도 지급액 기준으로 약 28억9000만원(건당 평균 477만원)의 연금액이 지급됐다.

신청자들의 평균연령은 65.6세로 소비자가 직접 선택한 유동화 비율과 지급기간의 평균은 각각 89.2%와 7.9년으로 나타났다. 다수의 계약자가 유동화 비율은 높이고 지급기간을 단축하는 방식으로 제도 활용의 효용성을 높이고 있었다.

우리나라 고령자 1인당 노후생활을 유지하기 위해 필요한 월 적정생활비는 약 192만원이다. 국민연금을 기본으로 개인연금과 퇴직연금을 함께 준비하고 필요시 사망보험금 유동화 제도나 주택연금 등을 활용한다면 부족한 부분을 보완할 수 있을 것으로 예상된다.

사망보험금 유동화 제도 신청자의 1인당 환산 월평균 지급액은 약 39만8000원 수준이다. 국민연금 월평균 수령액이 약 68만원임을 고려하면 사망보험금 유동화 제도가 퇴직 후 국민연금 수령 전까지 소득 공백기를 메우는 가교(Bridge) 역할을 수행할 것으로 보인다.

60대 A씨는 이번에 2000년대 초반에 가입한 종신보험의 유동화를 신청했다. A씨가 가입한 종신보험 가입금액(사망보험금)은 3000만원 수준이었다. A씨는 유동화 비율을 90%, 지급기간을 5년으로 비교적 짧게 선택하는 방식으로 노후자금 확보했다. 이렇게 되면 A씨는 초년도 지급액 244만6000원을 비롯해 5년간 총 1314만원을 수령하게 된다. 월평균 21만9000원을 받는 셈이다.

60대 B씨는 1990년대 후반에 가입한 종신보험의 유동화를 신청했다. B씨가 가입한 종신보험의 가입금액은 7000만원이었다. B씨는 유동화 비율을 90%, 지급기간을 7년으로 비교적 짧게 잡아 연지급액을 높였다. B씨의 초년도 지급액은 446만원으로 7년간 3436만원을 수령하게 된다. 월평균 수령액은 40만9000원이다.

생보협회는 제도 시행 초기의 주요 민원사항을 청취하고 개선방안을 검토할 방침이다. 사망보험금 유동화 제도가 해약환급금을 재원으로 하는 만큼 소비자가 이를 제대로 인지하고 제도를 활용할 수 있도록 소비자 안내를 철저히 할 계획이다. 운영과정 상 취합되는 소비자 의견과 민원사항을 반영해 제도의 합리적 개선을 추진할 예정이다. 생보협회 관계자는 "종신보험 신규 가입 시 사망보험금 유동화 제도를 이용한 불완전판매가 발생하지 않도록 시장을 지속 모니터링할 것"이라며 "금융당국과 지속적인 소통을 통해 사망보험금 유동화 제도가 소비자 체감형 금융제도로 자리매김하고 고령사회에 대응한 유연한 보험금 활용 체계가 정착될 수 있도록 지원할 것"이라고 말했다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>