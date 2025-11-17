고창군 '제 23회 고인돌마라톤' 성료…4천명 참여

하프·단축·건강 코스 3종목

기념품 '황토배기 쌀·복분자주'

전북 고창군이 지난 16일 고창공설운동장에서 '제23회 고창고인돌마라톤대회'가 성황리에 마무리됐다.

17일 군에 따르면 고창군체육회와 고창군육상연맹이 주관한 이번 고인돌 마라톤대회는 4,000여명의 선수가 참가했다.

고창군이 지난 16일 고창공설운동장에서 '제23회 고창고인돌마라톤대회'를 성황리에 마무리됐다. 고창군 제공

3종목(21.0975㎞ 하프코스, 10㎞ 단축코스, 5㎞ 건강 코스)으로 펼쳐진 이번 마라톤대회는 대한육상경기연맹의 공인코스인 공설운동장-월곡지하도-주곡회전교차로-고인돌유적지를 달렸다.

군은 가을철 다중운집 행사에서 발생하기 쉬운 인파 사고에 대비해 올해부터 참가 신청을 4,000명으로 선착순 마감했다.

또 본부 및 반환점 등 주요 지점에 보건소와 소방서, 의료진, 구급차, 구급대원을 배치해 응급상황 발생 시 빠른 조치를 할 수 있도록 철저하게 대비했다. 또 경찰서와 자율방범연합회의 지원을 받아 구간별 도로 통제로 별다른 사고 없이 대회를 마쳤다.

군은 떡국, 두부, 김치, 막걸리, 돼지고기, 닭고기, 팝콘, 커피 등 푸짐한 먹거리로 쌀쌀한 날씨 속에서 열심히 뛰어 준 선수들의 몸을 녹여주고 기념품으로 고창의 특산품인 황토배기 쌀과 복분자주를 전달했다.

심덕섭 군수는 "유네스코가 인정한 세계의보물 7가지를 보유한 고창군을 찾아주신 마라톤 동호인분들 환영한다"며 "세계유산도시 고창에서 늦가을 힐링의 시간을 누리시길 바란다"고 말했다.





호남취재본부 표영길



