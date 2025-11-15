'책의 도시'로 변신… 부산 기장군, 일광읍 첫 공립도서관 ‘일광도서관’ 개관

시범 운영 시작… 지역 주민 지식·문화 향유의 복합공간 기대

"이제 우리 아이들 여기서 자란다"

기장군은 14일 일광읍 첫 공립도서관인 일광도서관의 개관식을 갖고 시범 운영에 들어갔다.

주요 내빈들이 일광도서관 개관식 진행하고 있다. 기장군 제공 AD 원본보기 아이콘

개관식에는 정종복 기장군수를 비롯해 기장군의회 박홍복 의장과 군의원, 부산시의회 의원, 도서관 관계자와 지역 주민 약 200명이 참석해 도서관 개관을 축하했다.

일광도서관은 주민들의 지식과 문화를 향유할 수 있는 복합문화공간으로 자리매김할 것으로 기대된다. 도서관은 2023년 1월 착공해 2025년 6월 준공, 총사업비 190억원이 투입됐다. 연면적 3000㎡ 규모(지하 1층, 지상 3층)로 ▲종합자료실 ▲멀티미디어존 ▲어린이자료실 ▲어린이복합문화공간 '들락날락' 등을 갖추고 약 5만권의 장서를 보유하고 있다.

도서관은 11월 한 달간 시범 운영을 거쳐 12월부터 정식 운영에 들어갈 예정이다. 시범 운영 기간에는 자료실 이용과 도서 열람이 가능하며, 도서 대출과 타관 반납은 제한된다. 운영 시간 등 기타 자세한 사항은 일광도서관 홈페이지 또는 전화로 확인할 수 있다.

정종복 군수는 "책 읽기 좋은 계절에 일광도서관이 개관하게 돼 기쁘다"며 "바다를 품은 일광도서관이 주민들의 열린 지식창고이자, 문화가 함께하는 휴식 공간이 되길 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자



