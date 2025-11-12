권혁열 강원도의원 "기후변화 대응, 농업기술원 종합대책 시급"

기후변화 대응 사업·교육 줄고 특화작목 수익도 감소

"기후재난 대비 미흡…특화작물 발굴에 적극 나서야"

권혁열 강원도의원. 강원도의회 제공 원본보기 아이콘

강원도의회 농림수산위원회 소속 권혁열 도의원은 12일 열린 제342회 정례회 농업기술원 행정사무감사에서 농업기술원의 종합적인 기후변화 대응 대책 마련을 강력히 주문했다.

권혁열 의원이 강원도로부터 제출받은 자료에 따르면, 농업기술원의 기후변화 관련 기술보급 사업은 2023년 35개 사업(재배면적 230ha)에서 2025년 현재 33개 사업(173ha)으로 줄어들어 약 25% 감소한 것으로 나타났다.

또한 농업인을 대상으로 한 기술보급 교육 사업도 2023년 1005건에서 2025년 9월 기준 804건으로 200건가량(약 20%) 감소했다.

권혁열 의원은 "강릉의 가뭄 이후 가을장마, 병해충 발생 등으로 기후위기 피해가 매년 심각해지고 있는데, 관련 사업 규모는 오히려 축소되고 있다"며 "지역 특화작목의 품목과 품종도 수년째 늘지 않아 답보 상태"라고 지적했다.

이어 "기후재난 대비책이 미흡하고, 기후변화에 대응할 특화·활력화 작물 발굴도 더딘 상황"이라며 "농업기술원이 기후변화 대응 방안을 마련하기 위해 최선의 노력을 다해야 한다"고 강조했다.

실제로 주요 특화작목 중 옥수수를 제외한 대부분의 작목에서 수익이 감소한 것으로 나타났다. 벼는 2023년 228억원에서 올해 70억원으로 약 80% 감소, 콩은 103억원에서 70억원으로 33% 감소한 것으로 조사됐다.





춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>