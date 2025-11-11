안동병원, ‘3S 세미나’로 뇌혈관질환 협력 강화

권역심뇌혈관질환센터 주관

지역 의료기관·119 이송체계 공조 다져

안동의료재단 안동병원(이사장 강신홍) 권역심뇌혈관질환센터(센터장 박희천)는 안동시 의사회관에서 'Spoke for Stroke Seminar(3S)'를 열고, 지역 내 뇌혈관질환 대응 역량을 강화했다.

세미나는 박희천 센터장이 좌장을 맡고, 최규식 예방관리센터장이 사회를 진행했다.

이번 세미나는 경북 북부권의 신경과·신경외과·응급의학과 의료진과 119구급 관계자 등 40여 명이 참석한 가운데, 뇌혈관질환의 최신 치료지견 공유와 지역 협력체계 구축을 주제로 진행됐다.

안동병원은 2022년 보건복지부로부터 경북권역심뇌혈관질환센터로 지정된 이후, 지역 공공의료의 중추로 자리매김하고 있다.

최근 2년간(2023~2024년) ▲센터 입원환자 34.7% 증가 ▲119 이송환자 이용률 10.1% 상승 ▲심장 중재 시술(PCI) 18.3% 증가 ▲중증 환자 사망률 2.2% 개선 등 구체적인 성과를 기록했다.

주제 발표에는 ▲이혁기 안동병원 뇌혈관센터장의 '뇌혈관 내 치료의 과거와 현재' ▲황양하 경북대병원 뇌혈관센터장의 '급성 허혈성 뇌졸중 재관류 치료' ▲안재윤 경북대병원 응급의료센터 교수의 '급성 뇌경색 환자 지역협력모델 운영성과'가 이어졌다.

패널 토의에는 채용식 소방본부 구급정책팀장, 김철호 전 영주적십자병원장, 배광수 안동병원 응급의료센터 과장을 비롯한 119구급상황관리센터 실무진이 참석해, 권역별 뇌혈관질환 대응체계의 실질적 연계 방안을 심도 있게 논의했다.

강신홍 안동병원 이사장은 "심뇌혈관질환 대응은 단일 기관의 역량을 넘어선 공공의료 과제"라며 "권역 치료거점병원으로서 지역민의 생명을 지키는 최후의 방어선 역할을 다하겠다"고 밝혔다.

박희천 센터장은 "이번 3S 세미나는 권역 내 병원과 119, 응급의료기관이 협력 체계를 더욱 공고히 한 의미 있는 자리였다"며 "앞으로도 급성 뇌혈관질환 환자의 골든타임을 지키기 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.

영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr



