낙동강 관광 한눈에… ‘트래블쇼 2025’, 7개 지자체 낙동강협의회 공동홍보관 운영

7∼9일 서울 코엑스, ‘맛따라 멋따라 낙동강따라’ 홍보관



낙동강권 관광 브랜드 위상↑… ‘지역상생·협력’ 최우수상

낙동강협의회는 지난 11월 7일부터 9일까지 3일간 서울 코엑스에서 열린 '트래블쇼 2025'에 참가해 '맛따라 멋따라 낙동강따라'를 주제로 한 낙동강권 공동홍보관을 운영하며 관람객들의 큰 관심을 모았다.

낙동강협의회 트래블쇼 공동홍보관. 양산시 제공

'트래블쇼 2025'는 전국 지자체와 해외기관, 여행업체 등이 참여하는 하반기 최대 규모의 여행박람회로, 지역관광의 새로운 방향성과 트렌드를 제시하는 자리다.

협의회는 이번 행사에서 낙동강을 중심으로 한 음식·축제·관광명소 등 지역 고유의 관광자원을 알리고, 공동사업을 홍보하며 낙동강권 관광의 통합 브랜드 가치를 높였다. 특히 참신한 기획력과 지자체 연합의 완성도 높은 운영으로 좋은 평가를 받아 '지역상생·협력' 분야 최우수상을 받는 성과를 거뒀다.

홍보관은 '맛따라 멋따라 낙동강따라' 콘셉트로 지역별 특색 있는 먹거리와 축제, 관광코스를 한눈에 볼 수 있도록 구성됐다. '맛따라' 존에서는 양산 미나리, 김해 뒷고기, 밀양 돼지국밥, 북구 구포국수, 대저 전어회 등 향토 먹거리를 소개하고, '멋따라' 존에서는 7개 지자체의 대표 축제와 문화행사를 선보였다.

또 '낙동강따라' 존에서는 낙동강을 따라 즐길 수 있는 주요 관광지(사상 삼락생태공원, 사하 을숙도 등)를 소개하고, 관광객들이 직접 7개 지자체의 추천 관광지를 적어볼 수 있는 참여형 부스를 구성해 눈길을 끌었다.

이와 함께 '낙동강 FESTA', '낙동강따라 모바일 스탬프투어' 등 협의회의 공동사업도 함께 홍보하며 낙동강을 매개로 한 연계관광의 가능성을 제시했다.

홍보관 내 포토존에서는 뽑기와 동전던지기 게임, SNS 인증이벤트 등 체험형 프로그램을 운영하고, 협의회 기념품과 7개 지자체의 관광기념품을 경품으로 제공했다.

특히 관계 공무원들이 직접 기획과 운영을 담당해 현장 친화적이고 생동감 있는 운영으로 젊은 세대와 가족 단위 관람객들의 큰 호응을 얻었으며, 이 점이 최우수상 선정의 주요 요인으로 꼽혔다.

낙동강협의회 회장인 나동연 양산시장은 "이번 공동홍보관 운영은 낙동강권 7개 도시가 함께 지역의 매력을 널리 알린 뜻깊은 성과였다"며 "앞으로도 공동 마케팅을 통해 낙동강권이 남부권을 대표하는 관광 브랜드로 자리매김할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.

낙동강협의회는 양산시, 김해시, 밀양시, 부산 북구·사상구·강서구·사하구 7개 지자체로 구성된 행정협의회로, 낙동강 중·하류권의 환경, 문화, 관광 분야 공동 현안 해결과 상생 발전을 도모하고 있다.





영남취재본부 김철우 기자



