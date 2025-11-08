베트남 10월 수출 소폭 감소…대미 수출 3개월 연속 하락

삼성전자 베트남 공장. AD 원본보기 아이콘

베트남의 지난달 수출이 소폭 감소한 가운데 대미 수출이 석 달 연속 줄어들며 도널드 트럼프 미국 행정부의 관세 부과 영향이 본격적으로 나타나고 있는 것으로 보인다.

8일 연합뉴스와 베트남 통계청(GSO)에 따르면 10월 베트남의 수출액은 420억5000만달러(약 61조3000억원)로 전월 대비 1.5% 감소했다. 전년 동기 대비로는 17.5% 증가했지만, 블룸버그 통신이 집계한 시장 전망치인 19.5% 증가에는 미치지 못했다.

특히 대미 수출은 134억달러(약 19조5000억원)로 2.2% 감소하며 8월부터 석 달 연속 하락세를 이어갔다. 이는 9월(-1.4%)보다 감소폭이 더 커진 것이다.

앞서 지난 8월 7일 트럼프 행정부는 베트남산 수입품에 대해 20%의 상호관세를 부과하기 시작했다. 품목별로는 미국 시장 의존도가 높은 휴대폰의 대미 수출이 15.2% 급감해 가장 큰 타격을 받았다. 베트남에서 미국으로 휴대폰을 가장 많이 수출하는 기업은 삼성전자다. 또한 섬유·의류의 대미 수출은 7% 감소했으나, 신발 수출은 15% 증가했다.

이 같은 수출 둔화로 10월 무역흑자는 약 26억달러(약 3조7900억원)로 전월(28억5000만달러)보다 축소됐다.

올해 1월부터 10월까지의 누적 무역흑자도 195억6000만달러(약 28조5000억원)로, 전년 동기(231억8000만달러)에 비해 16% 줄었다.

반면 주요 수입처인 중국과의 무역적자는 같은 기간 939억달러(약 137조원)로 39% 증가했다.

한편 베트남은 지난달 26일 트럼프 미국 대통령의 말레이시아 방문을 계기로 양국 간 무역 및 관세 협상의 큰 틀에 합의했다.

이에 따라 베트남은 거의 모든 미국산 제품에 대해 최혜국 대우를 제공하고, 미국은 일부 베트남산 제품에 대해 무관세를 적용하기로 했다. 세부 협상 내용은 향후 몇 주 내로 마무리될 예정이다.





