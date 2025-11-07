광주은행, KJB금융박물관 '대표 공익 문화 공간' 주목

호남 최초 금융 전문 박물관

광주·전남 금융 발자취 한 눈에

광주은행은 'KJB금융박물관'이 지역민과 학생들에게 금융 교육과 문화 체험의 기회를 제공하는 대표적인 공익 문화공간으로 주목받고 있다고 7일 밝혔다.

지난 2012년 광주은행 본점 2층에 문을 연 'KJB금융박물관'은 호남지역 최초의 금융 전문 박물관으로, 광주은행의 역사와 함께 광주·전남 금융의 발자취를 체계적으로 정리·보존하고 있다.

박물관은 '역사존'과 '화폐존'으로 구성돼 지역 금융의 발전 과정과 한국 화폐의 변천사, 세계 각국의 화폐를 한눈에 살펴볼 수 있다. 또한 지역민의 염원으로 설립된 광주은행의 창립 배경과 성장 과정도 함께 전시돼 있다.

전시 외에도 마켓 체험, 화폐 만들기 체험, 은행원 체험 등 다양한 참여형 금융 프로그램을 운영해 어린이와 청소년이 쉽고 재미있게 금융 개념을 익힐 수 있도록 돕고 있다.

아울러 별도로 마련된 금융교육실에서는 어린이, 청소년, 금융소외계층을 대상으로 눈높이에 맞춘 금융교육을 진행하며, 올바른 경제 관념과 합리적인 소비 습관 형성을 지원하고 있다.

광주은행은 박물관 운영과 더불어 '1사 1교 금융 교육' 활동을 활발히 이어가고 있다. 광주·전남 지역의 중·고등학교와 결연을 하고 직접 학교를 찾아가 학생 눈높이에 맞춘 금융 교육을 진행하며, 청소년들이 올바른 금융 인식과 건전한 소비 습관을 기를 수 있도록 돕고 있다.

광주은행 신충식 브랜드전략부장은 "광주은행 KJB금융박물관은 단순히 과거의 기록을 보관하는 공간이 아니라, 지역민들과 함께 금융의 가치를 배우고 나누는 곳이다"며 "앞으로도 다양한 전시와 교육 프로그램을 통해 더욱 많은 분이 금융을 친근하게 느끼고, 지역사회와 함께 성장할 수 있도록 노력하겠다"고 말했다.





