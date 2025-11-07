인스웨이브, 잇따른 금융권 대형 수주…"실적 성장 기대"

인스웨이브 인스웨이브 450520 | 코스닥 증권정보 현재가 3,655 전일대비 35 등락률 -0.95% 거래량 59,425 전일가 3,690 2025.11.07 11:37 기준 관련기사 에이피알, 내달 지분 11% 보호예수 풀려 전 종목 시세 보기 close 의 인공지능(AI) 에이전트 기반 차세대 솔루션이 금융권 전반에 빠르게 확산되고 있다.

인스웨이브는 하나은행, 우리카드, NH농협은행 등 메이저 금융권 대기업과 연이어 계약을 체결하며 올해 3분기까지 총 22건의 공급 계약을 맺었다고 7일 밝혔다. 이는 지난해 연간 실적에 육박하는 수주 성과다.

인스웨이브는 지난달 NH농협은행의 차세대 계정계 개편 프로젝트를 수주하며, 금융권 전반에 걸친 웹표준·AI 혁신 흐름 속에서 시장 선도 입지를 더욱 공고히 했다. 해당 프로젝트를 계기로 주요 금융사향 대규모 프로젝트 수주를 지속 확대해 성장 모멘텀을 더욱 강화할 것이라는 게 회사 측 설명이다.

또 인스웨이브는 최근 신한금융그룹의 IT 전문 자회사 신한DS와 업무협약(MOU)을 체결해 협력 체계를 공식화했다. 신한금융그룹 계열사 전반에 최적화된 솔루션 적용도 추진하고 있다.

인스웨이브의 차세대 솔루션은 최신 HTML5 웹 표준 기술을 기반으로 뛰어난 범용성과 시스템 호환성을 제공한다. 대규모 언어모델(LLM)을 활용한 AI 증강 생성 기능이 탑재돼 개발 생산성과 유지보수 효율을 동시에 확보했다. 다양한 시스템 요구와 복잡한 업무 환경을 지닌 금융기관들로부터 '최적화된 디지털 전환 솔루션'이라는 평가를 받고 있다.

인스웨이브 관계자는 "대형 금융권의 프로젝트를 연달아 성공적으로 수행하며 당사 솔루션에 대한 신뢰와 만족도가 높아지고 있다"며 "산업 특성상 하반기에 수주가 집중되는 만큼, 연간 기준 실적도 큰 폭의 성장이 기대된다"고 말했다.

그는 이어 "앞으로도 차별화된 기술력을 바탕으로 소버린 AI가 강조되는 현 상황에서 고객사 니즈에 맞춘 최적의 솔루션을 제공해 나가겠다"며 "인스웨이브는 금융업계의 AI 핵심 파트너로 그 지위를 공고히 하겠다"고 덧붙였다.





