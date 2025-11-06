본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

정당

광주 5·18 묘지참배 무산 장동혁 "진정성 갖고 끝까지 노력"

최유리기자

입력2025.11.06 15:46

시계아이콘00분 49초 소요
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취임 후 첫 호남 방문...시민 반발에 발길 돌려

장동혁 국민의힘 대표가 6일 5·18 민주묘지 참배를 위해 광주를 찾았으나 시민들의 거센 항의에 부딪혀 발걸음을 돌렸다.


장 대표는 이날 오후 광주 북구 종합쇼핑몰 부지 앞에서 기자들과 만나 "현장 상황이 여의찮아 추모탑 앞에서 묵념으로만 예를 갖춰 안타깝다"며 "진정성을 갖고 저희의 마음이 전달될 때까지 끝까지 최선을 다하고 노력하겠다"고 밝혔다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

장 대표는 "국민의힘은 그동안 5·18에 대해 여러 차례 진정성 있는 사과도 했고 강령에도 5·18 정신을 계승한다고 명시했다. 그런데도 저희의 진정성이 아직 다 전달되지 않은 것 같다"며 "앞으로 매달 호남을 방문해서 지역에 있는 분들과 긴밀하게 소통하고 지역민들이 당면한 여러 민생 문제나 지역 현안을 그 누구 보다 앞장서서 해결하겠다"고 했다.

장 대표가 취임 후 호남을 방문한 것은 이번이 처음이다. 이날 오전 국회에서 진행된 최고위원회의에서 "5월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 진심을 다해 호남과 동행하겠다"며 임기 중 매월 1회 이상 호남 지역을 방문해 민심을 경청할 예정이라고 공언했다.


장 대표는 이날 5·18 민주묘지에 방문해 추모탑에 참배할 예정이었다. 그러나 광주전남촛불행동 회원 등 일부 시민들의 거센 항의에 부딪혔다.


장 대표와 양향자 최고위원, 정희용 사무총장, 김도읍 정책위의장 등 지도부가 5·18 민주묘지에 도착하자 광주 시민사회단체 관계자들은 장 대표 등을 둘러싸고 출입을 막았다. 일부 단체 관계자는 장 대표의 옷을 잡아당기며 참배를 막아서 경찰과 단체 관계자, 당직자들이 뒤엉키기도 했다. 결국 국민의힘 지도부는 헌화 및 분향은 하지 못한 채 떨어진 곳에서 추모탑을 향해 묵념했다. 이후 장 대표 등은 묘지 도착 10여분 만에 버스를 타고 떠났다.




최유리 기자 yrchoi@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히려 좋아" 웃는 팝마트 109만원에서 13만원으로 88% '뚝'…폭락에도 "오히... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

주식도 부동산도 아냐…직장인 83%가 택한 재테크 1위는 '이것'

5년 전 5억 빌린 영끌족 "이자만 수백만원 더 낼 판"

레이더로 '문콕' 차단…"이젠 제네시스 옆에만 주차해야지"

'간호사 여신' 대만 유명 인플루언서, 말레이 호텔서 숨진 채 발견

"갤럭시 워치가 날 살렸어요" 삼성전자에 감사글 보낸 브라질 남성

국민연금, 美주식 3개월 만에 18조↑…뭐 담았지?

50살 된 연구소의 '퀀텀 점프'…'측정의 손'으로 만드는 양자컴퓨터

새로운 이슈 보기