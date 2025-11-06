광주 5·18 묘지참배 무산 장동혁 "진정성 갖고 끝까지 노력"

취임 후 첫 호남 방문...시민 반발에 발길 돌려

장동혁 국민의힘 대표가 6일 5·18 민주묘지 참배를 위해 광주를 찾았으나 시민들의 거센 항의에 부딪혀 발걸음을 돌렸다.

장 대표는 이날 오후 광주 북구 종합쇼핑몰 부지 앞에서 기자들과 만나 "현장 상황이 여의찮아 추모탑 앞에서 묵념으로만 예를 갖춰 안타깝다"며 "진정성을 갖고 저희의 마음이 전달될 때까지 끝까지 최선을 다하고 노력하겠다"고 밝혔다.

장 대표는 "국민의힘은 그동안 5·18에 대해 여러 차례 진정성 있는 사과도 했고 강령에도 5·18 정신을 계승한다고 명시했다. 그런데도 저희의 진정성이 아직 다 전달되지 않은 것 같다"며 "앞으로 매달 호남을 방문해서 지역에 있는 분들과 긴밀하게 소통하고 지역민들이 당면한 여러 민생 문제나 지역 현안을 그 누구 보다 앞장서서 해결하겠다"고 했다.

장 대표가 취임 후 호남을 방문한 것은 이번이 처음이다. 이날 오전 국회에서 진행된 최고위원회의에서 "5월 정신이 대한민국의 긍지가 되고 역사의 자부심이 되도록 진심을 다해 호남과 동행하겠다"며 임기 중 매월 1회 이상 호남 지역을 방문해 민심을 경청할 예정이라고 공언했다.

장 대표는 이날 5·18 민주묘지에 방문해 추모탑에 참배할 예정이었다. 그러나 광주전남촛불행동 회원 등 일부 시민들의 거센 항의에 부딪혔다.

장 대표와 양향자 최고위원, 정희용 사무총장, 김도읍 정책위의장 등 지도부가 5·18 민주묘지에 도착하자 광주 시민사회단체 관계자들은 장 대표 등을 둘러싸고 출입을 막았다. 일부 단체 관계자는 장 대표의 옷을 잡아당기며 참배를 막아서 경찰과 단체 관계자, 당직자들이 뒤엉키기도 했다. 결국 국민의힘 지도부는 헌화 및 분향은 하지 못한 채 떨어진 곳에서 추모탑을 향해 묵념했다. 이후 장 대표 등은 묘지 도착 10여분 만에 버스를 타고 떠났다.





