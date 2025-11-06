본문 바로가기
장동혁 국민의힘 대표, 5·18 묘지 참배 시도 무산

호남취재본부 송보현기자

입력2025.11.06 15:29

국민의힘 장동혁 대표가 6일 국립5·18민주묘지를 찾아 참배를 시도했으나 광주 시민사회단체의 거센 항의에 막혀 끝내 무산됐다. 장 대표가 취임 후 처음으로 광주를 찾았지만, 시민단체는 "사죄 없는 참배는 정치 쇼"라며 진입을 저지했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 시민단체의 항의에 참배하지 못한 채 발길을 돌리고 있다. 연합뉴스

장 대표는 이날 오후 1시 35분께 수행원과 함께 광주 북구 운정동 국립5·18민주묘지에 도착했다. 참배 공간으로 향하던 그는 입구인 '민주의 문' 앞에서 대기하던 시민사회단체 관계자에게 가로막혔다. 이들은 "물러가라", "사죄부터 하라"고 외치며 몸으로 진입을 막았고, 경찰의 제지에도 구호와 피켓 시위를 이어갔다. 현장에는 경찰 수십 명이 배치돼 양측을 분리했으나, 밀고 밀리는 과정에서 일시적인 몸싸움이 벌어지며 혼란이 빚어졌다.


장 대표는 반발을 뚫고 추모탑 앞까지 이동했지만, 시민단체의 항의가 계속되자 헌화와 분향은 하지 못한 채 잠시 고개를 숙이고 현장을 떠났다. 일부 시민은 추모탑 앞에 놓인 장 대표 명의의 근조화환을 넘어뜨리거나 훼손했다. 당초 장 대표는 개별 묘역 참배도 예정했으나, 현장 상황 악화로 일정을 전면 취소했다.

국민의힘 장동혁 대표가 6일 광주 북구 국립5·18민주묘지에서 시민단체의 항의를 받고 있다. 연합뉴스

참배를 저지한 한 단체 관계자는 "끝내 참배를 막아내 영령들 앞에 부끄럽지 않을 수 있었다"며 "5·18 정신을 훼손하는 정치 행위를 용납하지 않겠다"고 밝혔다.


조국혁신당도 이날 보도자료를 내고 "장동혁 대표는 내란적 발상을 정당화하고 5·18을 폄훼해온 그릇된 인식을 버리지 않는 한 계엄의 총칼 아래 희생된 영령들이 잠든 묘역에 발을 디딜 자격이 없다"며 "광주시민의 이름으로 방문을 불허한다"고 비판했다.




호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr
