오비맥주, 희망브리지에 재해 구호용 생수 4만5000병 기탁

왼쪽부터 오비맥주 이은아 사회공헌팀 이사, 구자범 법무정책홍보부문 수석 부사장, 희망브리지 신훈 사무총장, 김희윤 모금사업팀장 등이 생수 전달식을 갖고 기념촬영하고 있다. 희망브리지 AD 원본보기 아이콘

희망브리지 전국재해구호협회(회장 임채청)는 오비맥주가 재난 피해 이재민을 돕기 위한 생수 'OB워터' 4만 5000여 병을 기탁했다고 6일 밝혔다. 오비맥주가 기탁한 생수는 재난 발생 시 재난 피해지역 이재민과 구호 현장 등에 긴급 지원될 예정이다.

이번에 전달된 'OB워터'는 천연 미네랄이 함유된 생수를 미세플라스틱이 검출되지 않는 국내 최초 100% 사탕수수 유래 용기에 담았다. 생수병 라벨에는 오비맥주와 희망브리지 로고가 함께 인쇄돼 지속가능경영 가치를 실천하는 사회공헌의 의미도 더했다.

오비맥주 구자범 법무정책홍보부문 수석부사장은 "지속가능한 환경과 재난 구호를 위해 친환경 용기에 담은 기부용 'OB워터'를 제작했다"며 "앞으로도 희망브리지와 함께 재난 구호 등 어려움에 처한 이웃을 돕기 위해 긴밀히 협력해 나가겠다"고 말했다.

희망브리지 신훈 사무총장은 "오비맥주는 재난 발생 시마다 누구보다 빠르게 도움의 손길을 내밀어왔다"며 "앞으로도 오비맥주와 연대해 재난 피해 이재민들에게 더 신속하고 체계적인 지원을 이어가겠다"고 말했다.

오비맥주는 적시에 구호물품을 전달할 수 있도록 2016년부터 희망브리지 전국재해구호협회에 생수 등 긴급 구호물품을 상시 구비·운영 체계를 갖추고 있다.

지금까지 오비맥주가 희망브리지 전국재해구호협회를 통해 지진과 태풍 피해지역, 산불, 폭염 등 재난 취약계층과 화재, 코로나19 의료진 등에 기부한 생수는 500㎖ 기준 누적 약 88만 병이다. 오비맥주는 지난 9월 극심한 가뭄을 겪은 강릉 지역에 생수 1만 병을 긴급 지원한 바 있다.





이경호 기자 gungho@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>