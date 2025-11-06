삼성전자, '삼성 테크 콘퍼런스 2025' 온라인 개최… 참가 접수 시작

20일 'AI 전환'의 핵심 기술·비전 제시

AI가 산업·생활에 통합되는 패러다임 조명

기조연설·기술 세션 통해 연구 성과 소개

삼성전자는 오는 20일 '삼성 테크 콘퍼런스 2025(STC 2025)'를 온라인으로 개최한다고 6일 밝혔다. 참가 신청은 이날부터 홈페이지에서 받는다.

삼성 테크 콘퍼런스 2025(STC2025) 포스터 이미지. 삼성전자 AD 원본보기 아이콘

'STC 2025'는 오픈형 기술 공유의 장으로 선행 기술부터 보안 기술까지 다양한 기술 교류를 통해 참가자들에게 폭넓은 통찰력을 제공하는 행사다.

삼성전자 DX 부문 최고기술책임자(CTO) 겸 삼성리서치장인 전경훈 사장이 환영사를 통해 AI가 주도하는 미래 기술과 산업의 방향성을 제시할 계획이다.

또 다양한 세션을 통해 '인공지능 전환(AX)' 시대로의 성공적인 진입을 위한 핵심 기술과 비전이 공유될 예정이다. 기조연설에선 인공지능(AI) 적용 로봇 제어 기술(삼성전자 삼성리서치 권정현 상무), 인텔리전스 기능을 결합한 타이젠 운영체제(삼성리서치 권호범 상무), AI 업무 생산성 향상을 위한 에이전트 기술(삼성리서치 김상하 상무), AI 활용 보안 혁신 기술(삼성리서치 황용호 상무) 등이 소개된다. 리눅스 재단의 짐 젬린 의장은 '최신 오픈소스 AI 기술 동향'을 전한다.

기술 세션에서는 생성형 AI 활용 업무 생산성 향상 사례, AI 기술 제품 적용 사례, AI 기반 보안코드 취약점 자동 탐지·패치 기술, AI 적용 통신 시스템 최적화 기술, 스마트싱스 사용자 맞춤형 서비스, 삼성 헬스 SDK, 삼성월렛 AI 적용 기술 등 삼성전자의 주요 연구 성과 40여개가 공유된다.

정진민 삼성전자 삼성리서치 소프트웨어혁신센터장(부사장)은 "삼성전자는 STC 2025를 통해 AI가 모든 것을 새롭게 정의하는 AX 시대의 비전을 제시하고 기술 전문가들과 함께 성장할 수 있도록 다양한 지식을 논의할 계획"이라고 말했다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>