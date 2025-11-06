본문 바로가기
한국주택금융공사, ‘HF 캐릭터 이모티콘’ 선착순 8만명 배포

영남취재본부 조충현기자

입력2025.11.06 10:46

7일 오후 2시부터 카카오톡 채널 추가 시 무료 이용… 신규 광고도 공개

한국주택금융공사(사장 김경환)가 7일부터 공사 공식 캐릭터 4종을 활용한 카카오톡 움직이는 이모티콘을 선착순 8만명에게 무료 배포한다.


이번에 선보이는 이모티콘은 ▲주하 ▲꼬박이 ▲하움이 ▲보금이 등 공사의 대표 캐릭터들이 등장하며, 일상 대화 속에서 가볍게 사용할 수 있는 문구와 귀여운 동작을 담았다.

한국주택금융공사 캐릭터 4종.

한국주택금융공사 캐릭터 4종.

이모티콘은 7일 오후 2시부터 카카오톡에서 '한국주택금융공사'를 검색해 채널을 신규 추가하면 1개월간 무료로 이용할 수 있다.

공사는 이모티콘 배포와 함께 신규 TV·유튜브 광고도 공개한다.


이미지 광고는 '인생의 감탄사, 햐(HF)!'를 콘셉트로, 공사의 영문 약칭 'HF'를 긍정의 감탄사로 표현해 브랜드 인지도를 높였다.


또 본사가 위치한 부산 지역 시민들에게 친근하게 다가가기 위한 지역특화형 광고도 별도로 선보인다.

한국주택금융공사 관계자는 "이번 이모티콘과 광고를 통해 국민들이 공사를 더욱 가깝게 느끼고, 일상 속에서 자연스럽게 소통할 수 있기를 기대한다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
