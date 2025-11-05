본문 바로가기
Dim영역
사회
여성포럼
지식포켓
AK라디오

지역

배종천 제3대 경남관광재단 대표이사 본격 업부 시작

영남취재본부 송종구기자

입력2025.11.05 20:28

시계아이콘00분 20초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

배종천 제3대 경남관광재단 대표이사가 임명장을 받고 본격적인 업무에 들어갔다.

배종천 제3대 경남관광재단 대표이사.

배종천 제3대 경남관광재단 대표이사.

AD
원본보기 아이콘

배 대표는 임명장을 받은 후 부서별 방문으로 취임식을 대신하고 임기시작과 함께 업무에 들어갔다.


경남관광재단은 경남관광산업의 다양한 정책개발과 진흥을 위해 설립된 경남도 출연 기관이다.

배 대표는 취임 일성으로 "경남관광 활성화를 통해 지역경제를 선도하고 경남관광개발 컨트롤타워 기능을 제고해나가겠다"고 밝혔다.


경남관광 운영은 경남관광 브랜드 재정립 국내외 관광맞춤형 마켓팅, 세코(Ceco) 운영 활성화로 지속가능한 관광mice 생태계 조성에 있다.


배 대표는 창원시의회 의장과 통합창원시의회 의장을 역임했으며 제3대 대표이사 공모에서 최종 후보자로 선정됐으며 지난 10월16일 도의회 청문회를 거쳐 경남도지사 임명장을 받고 업무를 시작했다.




영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재테크 1위 뭐길래 주식도 부동산도 아냐…직장인 '83%'가 선택한 재... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"힘들게 만보 안 걸어도 된대요"…알츠하이머 진행 늦추는 '희소식'

로켓보다 빨랐다…단숨에 매출 13조 찍은 이곳

"엄마 우리 반에 나 말고도 태오가 세 명이나 있어"

"하반신 시신 37구 발견, 한국 위험해" 日서 가짜뉴스 퍼뜨린 유튜버 정체

한화 김승연 회장, 4300명에 '수능 선물'…21년째 임직원 가족 응원

민주당·무슬림·인도계 맘다니 '트럼프 도시' 뉴욕을 접수하다

내년 예산안 두고 엇갈린 여야…"확장재정 필요" vs "부채증가 우려"

새로운 이슈 보기