"개미가 지켰다"…코스피, 4000선 턱걸이 마감

코스피 지수가 5일 외국인 대량 매도세로 출렁이며 장중 3800선까지 주저앉았지만, 개인의 매수세가 유입되며 4000선을 지켜냈다.

5일 코스피지수가 전날 대비 117.32포인트(2.85%) 내린 4004.42에 거래를 마쳤다. 이날 지수는 66.27포인트(1.61%) 내린 4055.47로 출발한 후 장중 3867.81선 아래까지 급락했다. 지난달 27일 장중 사상 처음 4000선을 돌파한 지 7거래일 만에 3800대로 밀려난 것이다. 사이드카(호가 일시정지)도 지난 4월7일 이후 7개월 만에 발동됐다. 사이드카는 코스피200선물 지수가 5% 이상 상승 또는 하락해 1분간 지속되는 경우 발동된다.

그간 코스피 상승장을 이끌었던 외국인이 2조5183억원어치를 대량 매도했다. 기관도 794억원어치를 팔아치웠다. 반면 개인이 2조5650억원어치를 사들이며 낙폭을 줄여나갔다.

시가총액 상위 종목 중에선 NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 278,500 전일대비 11,500 등락률 +4.31% 거래량 3,470,467 전일가 267,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 네이버, AI 인프라 투자 강화…"GPU에 향후 1조원 이상 투입"(종합)네이버, 광고·커머스에 AI 날개 달았다…분기 최대 매출·영업익(종합)AI 접목 늘린 네이버, 분기 매출 3조 돌파…영업익도 역대 최대 전 종목 시세 보기 close (4.31%)만 상승했다. 반면 한화오션 한화오션 042660 | 코스피 증권정보 현재가 126,400 전일대비 10,200 등락률 -7.47% 거래량 4,267,393 전일가 136,600 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 한화오션, 신규 임원 12명 승진…"미래 성장동력 확보"코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 당일 가능 전 종목 시세 보기 close (-7.47%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 528,000 전일대비 39,000 등락률 -6.88% 거래량 328,727 전일가 567,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고'HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" 전 종목 시세 보기 close (-6.88%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 83,600 전일대비 5,900 등락률 -6.59% 거래량 12,058,956 전일가 89,500 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 두산에너빌리티, 3분기 영업이익 1370억원…전년比 19.4%↑코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등두산에너빌리티, 국내 첫 상업용 원전 '고리 1호기' 해체 착수 전 종목 시세 보기 close (-6.59%), HD한국조선해양 HD한국조선해양 009540 | 코스피 증권정보 현재가 428,500 전일대비 29,000 등락률 -6.34% 거래량 461,028 전일가 457,500 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등HD현대, 3분기 영업이익 1조7024억원…조선이 실적 견인HD한국조선해양, 3분기 영업이익 1조 돌파…"조선 3사 모두 흑자" 전 종목 시세 보기 close (-6.34%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 950,000 전일대비 60,000 등락률 -5.94% 거래량 301,051 전일가 1,010,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 [인사]한화에어로스페이스코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등[굿모닝 증시]AI 모멘텀 강화…코스피, 상승 출발 전망 전 종목 시세 보기 close (-5.94%), HD현대일렉트릭 HD현대일렉트릭 267260 | 코스피 증권정보 현재가 868,000 전일대비 50,000 등락률 -5.45% 거래량 480,285 전일가 918,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등역대급 강세장에 늘어나는 황제株HD현대, 3분기 영업이익 1조7024억원…조선이 실적 견인 전 종목 시세 보기 close (-5.45%), SK스퀘어 SK스퀘어 402340 | 코스피 증권정보 현재가 260,000 전일대비 14,000 등락률 -5.11% 거래량 837,482 전일가 274,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등'비마이프렌즈', SK스퀘어 자회사 품었다…K팝과 팬덤 시너지 기대 SK스퀘어 김정규 신임사장 임명…해외 투자·사업개발 경력 전 종목 시세 보기 close (-5.11%), 삼성전자우 삼성전자우 005935 | 코스피 증권정보 현재가 78,000 전일대비 4,000 등락률 -4.88% 거래량 7,671,825 전일가 82,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등기회를 살려줄 투자금 활용법...4배 주식자금을 연 4%대 금리로'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이 전 종목 시세 보기 close (-4.88%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 100,600 전일대비 4,300 등락률 -4.10% 거래량 44,831,884 전일가 104,900 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 강세장 진입 신호 뚜렷...‘오천피’가 현실로?코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등중장기 성장 기대감에 조선株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면 전 종목 시세 보기 close (-4.10%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 111,000 전일대비 3,400 등락률 -2.97% 거래량 1,290,707 전일가 114,400 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, 헝가리 소도시서 수요응답교통 '셔클' 성료"이동약자용 PBV 만든다" 기아, 英 모타빌리티와 PBV 협력코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고' 전 종목 시세 보기 close (-2.97%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 268,500 전일대비 7,500 등락률 -2.72% 거래량 1,420,277 전일가 276,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 강세장 진입 신호 뚜렷...‘오천피’가 현실로?코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등현대차·기아, 헝가리 소도시서 수요응답교통 '셔클' 성료 전 종목 시세 보기 close (-2.72%) 등 대부분 종목이 큰 폭으로 하락했다.

업종별로 보면 보험(1.49%), 통신(0.83%) 등 업종만 올랐다. 기계장비(-5.56%), 운송장비·부품(-4.96%), 건설(-3.72%), 화학(-3.50%), 제조(-3.22%), 금속(-3.18%), 의료정밀기기(-3.06%), 전기가스(-3.03%), 전기전자(-3.01%) 등 대부분 업종이 약세였다.

코스닥지수는 전날 대비 24.68포인트(2.66%) 내린 901.89에 마감했다. 이날 지수는 7.29포인트(0.79%) 내린 919.28로 출발한 후 장중 870선까지 급락했다가 마감 무렵 반등하며 900선을 회복했다. 외국인이 5975억원어치를 매도했다. 기관은 422억원, 개인은 5645억원어치를 각각 사들였다.

시가총액 상위 종목 중에선 디앤디파마텍 디앤디파마텍 347850 | 코스닥 증권정보 현재가 320,000 전일대비 19,000 등락률 +6.31% 거래량 940,457 전일가 301,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등연 4%대 부담 없는 금리로 4배 레버리지는 물론 신용미수대환까지중국 단체관광 무비자 허용…유통업 전반 소비 회복 기대 전 종목 시세 보기 close (6.31%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 54,400 전일대비 800 등락률 +1.49% 거래량 1,510,205 전일가 53,600 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 강세장 진입 신호 뚜렷...‘오천피’가 현실로?코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등중장기 성장 기대감에 조선株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면 전 종목 시세 보기 close (1.49%) 등이 상승했다. 반면 로보티즈 로보티즈 108490 | 코스닥 증권정보 현재가 242,500 전일대비 26,500 등락률 -9.85% 거래량 1,496,951 전일가 269,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등연 4%대 금리로 투자금을 4배까지...신용미수대환도 당일 가능한·미 조선 협력 본격화…글로벌 공급망 재편의 최대 수혜주 ‘조선업’ 부상 전 종목 시세 보기 close (-9.85%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 458,000 전일대비 36,500 등락률 -7.38% 거래량 617,957 전일가 494,500 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등투자금이 더 필요하다면 연 4%대 금리로 최대 4배까지코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 전 종목 시세 보기 close (-7.38%), 이오테크닉스 이오테크닉스 039030 | 코스닥 증권정보 현재가 273,000 전일대비 20,500 등락률 -6.98% 거래량 309,379 전일가 293,500 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등'고공행진' 코스피 3740선 돌파 마감…코스닥은 소폭 상승연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-6.98%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 103,800 전일대비 7,400 등락률 -6.65% 거래량 1,420,383 전일가 111,200 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 전 종목 시세 보기 close (-6.65%), 리노공업 리노공업 058470 | 코스닥 증권정보 현재가 55,400 전일대비 3,500 등락률 -5.94% 거래량 954,911 전일가 58,900 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4000선 붕괴…자산시장 '동반 조정' 경고등'사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이연휴 전 韓증시 신중 모드…코스피·코스닥 하락 마감 전 종목 시세 보기 close (-5.94%), 보로노이 보로노이 310210 | 코스닥 증권정보 현재가 207,500 전일대비 11,500 등락률 -5.25% 거래량 106,743 전일가 219,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 한미 관세협상 타결에 사상 첫 4100 돌파한 '코스피''사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화? 전 종목 시세 보기 close (-5.25%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 508,000 전일대비 26,000 등락률 -4.87% 거래량 101,962 전일가 534,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 코스피, 4100선 마감…'깐부치킨 회동'에 삼성전자 3%대 강세 코스피, 4080선 하락 출발…코스닥은 강보합세 '4100' 터치한 코스피…상승분 반납하며 4080 '마감' 전 종목 시세 보기 close (-4.87%), 코오롱티슈진 코오롱티슈진 950160 | 코스닥 증권정보 현재가 45,600 전일대비 2,150 등락률 -4.50% 거래량 476,032 전일가 47,750 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 '사천피 시대' 활짝…코스피 4040선 마감, 외인·기관 쌍끌이국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?'사천피 시대' 개막한 코스피…삼성전자는 '10만전자' 찍어 전 종목 시세 보기 close (-4.50%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 529,000 전일대비 20,000 등락률 -3.64% 거래량 793,188 전일가 549,000 2025.11.05 15:30 기준 관련기사 중장기 성장 기대감에 조선株 ‘함박웃음’...기회를 더 크게 살리려면"4일째 사들이네"…코스피 팔아치우던 외인, 어디 갔나 봤더니코스피, 4200돌파…종가 기준 사상 '최고' 전 종목 시세 보기 close (-3.64%) 등 대부분 종목이 하락세를 나타냈다.

임정은 KB증권 연구원은 "연이은 신고가 랠리를 주도한 반도체 종목의 낙폭이 확대됐고, 외국인의 대규모 매도세에 지수가 연동됐다"며 "하지만 심리선이라 불리는 20일선(3871포인트) 부근을 터치한 뒤, 외국인 매도와 개인 매수 간 공방이 진행됐다. 그 결과 낙폭의 절반 이상 회복하며 코스피 지수가 4000포인트를 사수했다"고 말했다.

그는 "4000포인트 돌파라는 의미있는 성과를 달성한 가운데, 국내외 실적 시즌과 맞물려 밸류에이션(기업가치 대비 주가 수준) 논란에 직면한 상황"이라며 "미 연방준비제도(Fed)의 추가 금리인하 기대감이 약화되고 '2025 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의' 동력도 소멸됐다"고 설명했다.

다만 '조정장의 장기화' 가능성은 작게 평가했다. 임 연구원은 "한국 증시는 여전히 강력한 강세장이 진행 중"이라며 "그간 상승 폭이 가팔랐던 만큼 조정은 불가피했다. 이는 단기에 그칠 가능성이 높다고 판단된다"고 전했다.





