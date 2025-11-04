본문 바로가기
[부고]박세용(iM증권 부장)씨 부친상

입력2025.11.04 17:55

▲박희석씨 별세. 박세용(iM증권 영업기획부/부장)씨·지연(건설경영전략연구소/이사)씨 부친상, 이상우(건설경영전략연구소/대표)씨 빙부상, 이윤정씨 시부상= 4일, 서울시 강동구 중앙보훈병원 장례식장 2층 1호실, 발인 6일 06시 45분.




