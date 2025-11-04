[내일 날씨] 광주·전남 맑음…아침 안개·큰 일교차 주의

4일 광주 북구 영산강 둔치 꽃밭에서 아이들이 산책하고 있다. 연합뉴스 AD 원본보기 아이콘

5일 광주·전남은 대체로 맑겠다.

광주지방기상청에 따르면 이날은 서해상에서 동쪽으로 이동하는 고기압의 가장자리에 들면서 새벽부터 오전 사이 일부 지역에는 가시거리 1㎞ 미만의 안개가 끼는 곳이 있겠다.

아침 최저기온은 5~12도로 예상된다. 주요 지역별로는 곡성 5도, 영광·보성 6도, 담양·장성·화순·나주·구례·영암 7도, 광주·무안·해남·강진 9도, 신안·고흥·순천 9도, 광양·진도·목포 10도, 완도 11도, 여수 13도다. 낮 최고기온은 19~22도로 오르겠다.

서해와 남해 앞바다의 물결은 0.5ｍ로 일겠으며, 초미세먼지 농도는 '보통' 수준을 유지할 전망이다.

기상청 관계자는 "높은 산지를 중심으로 서리가 내리고 얼음이 어는 곳이 있겠으니, 수확 철 농작물 관리에 유의해 달라"고 당부했다.





호남취재본부 송보현 기자 w3to@asiae.co.kr



