롯데웰푸드, 3분기 영업익 8.9%↓…"희망퇴직 여파"

한예주기자

입력2025.11.04 15:36

매출액 1조1568억원…7.3%↑

롯데웰푸드 의 올해 3분기 영업이익이 역성장했다.


롯데웰푸드는 3분기 연결 기준 영업이익이 693억원으로 전년 동기 대비 8.9% 감소했다고 4일 공시했다. 다만 희망퇴직 비용 등 일회성 비용을 제외한 영업이익은 803억원으로 전년 동기 대비 5.6% 증가했다.

롯데웰푸드 사옥 전경. 롯데웰푸드

롯데웰푸드 사옥 전경. 롯데웰푸드

같은 기간 매출액은 1조1568억원으로 7.3% 증가했다. 당기순이익은 499억원으로 8.2% 늘었다.


매출 상승은 건과와 빙과 부문의 판매 회복과 유지 판매 확대, 베이커리 제품 판매 증가에 따른 것이다. 또한 빼빼로와 캔햄 등 주요 제품의 해외 수출이 확대되며 전반적인 사업 성장에 기여했다고 회사 측은 설명했다.


롯데웰푸드는 "일회성 비용 부담으로 전년 대비 수익성은 감소했지만, 실제 사업 성과에서는 상반기 대비 확연한 개선세를 보이며 터닝 포인트를 지나고 있다"며 "이러한 개선 흐름은 오는 4분기부터 더욱 뚜렷하게 나타날 것으로 기대된다"고 말했다.




한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr
