KB국민카드, 해외여행 준비고객 캐시백 행사

마스터카드 트래블리워드 서비스 등록시 환급

KB국민카드는 트래블러스 체크카드 고객을 대상으로 오는 12월31일까지 캐시백 혜택모음.zip 이벤트를 한다고 4일 밝혔다.

KB 페이 애플리케이션 이벤트 페이지 내 마스터카드 트래블 리워드(MTR) 서비스에서 카드를 등록하면 10% 캐시백 혜택을 받는다. 일본 백화점, 중국 알리페이, 유럽 쇼핑몰 등 가맹점에서 이용 시 환급해준다.

'마스터카드로 해외여행하면 웨스틴 조선 서울 선착순 혜택' 행사도 다음 달 19일까지 진행한다. 행사 응모 후 KB국민 마스터 신용 및 체크카드로 해외 현지 가맹점에서 원화 환산액 기준 100만원 이상 쓰면 웨스틴 조선 서울 단독 특전을 선착순 제공한다.

'유니온페이 해외 10% 즉시 할인' 행사는 다음 달 31일까지 한다. 행사 응모 후 KB국민 유니온페이 신용 및 체크카드로(KB국민 기업, 비씨 제외) 해외 9개국 오프라인 가맹점에서 건당 미화 환산액 150달러(약 21만5000원) 이상 결제하면 10%를 할인해준다. 결제 건당 최대 20달러(약 2만9000원), 카드당 최대 3회까지 깎아준다. 대상국은 중국, 홍콩, 마카오, 대만, 미국, 일본, 베트남, 싱가포르, 호주다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>