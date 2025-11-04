본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
여성포럼
지식포켓
AK라디오

IT·통합

애플 에어팟 실시간 번역, 한국어도 된다…전화·메시지도 번역 지원

이명환기자

입력2025.11.04 10:19

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

한국어·중국어·일본어 지원 시작
온디바이스로 번역 구동…대화내용 보호

애플은 에어팟과 페이스타임의 실시간 번역 기능이 한국어와 중국어(간체·번체), 일본어를 추가 지원한다고 4일 밝혔다.


에어팟의 실시간 번역 기능은 에어팟이 서로 다른 언어를 쓰는 사용자의 대화를 인식, 사용자가 쓰는 언어로 실시간 전달해주는 기능이다.

애플은 에어팟과 페이스타임의 실시간 번역 기능이 한국어와 중국어, 일본어를 지원한다고 4일 밝혔다. 애플 제공

애플은 에어팟과 페이스타임의 실시간 번역 기능이 한국어와 중국어, 일본어를 지원한다고 4일 밝혔다. 애플 제공

AD
원본보기 아이콘

실시간 번역 기능은 에어팟 프로3와 에어팟 프로2, 에어팟 4세대 액티브 노이즈 캔슬링(ANC) 모델에서 지원된다. 상대방이 에어팟을 사용하지 않더라도 아이폰의 번역 앱을 통해 상대방의 언어로 실시간 전사문을 확인할 수 있다.


이 기능은 현재 베타 버전으로 서비스 중이며, iOS 26.2 버전에서 정식 지원할 예정이다. 현재 지원되는 언어는 한국어, 영어, 중국어(간체·번체), 일본어, 프랑스어, 독일어, 이탈리아어, 포르투갈어, 스페인어 등이다.


애플의 실시간 번역은 애플의 인공지능(AI) 서비스인 애플 인텔리전스를 기반으로 구동된다. 사용자와 상대방이 말하는 내용을 애플 인텔리전스가 분석해 실시간 번역해주는 방식인데, 번역 과정은 온디바이스 형식으로 구동된다. 사용자의 대화 내용이 서버를 거치지 않고 기기 내부에서만 처리돼 사용자의 대화 내용이 보호된다는 게 애플의 설명이다.

실시간 번역 기능은 메시지와 전화, 페이스타임 앱에서도 지원된다. 메시지 앱에서는 사용자가 입력 중인 답장이 자동으로 번역돼 상대방의 언어로 전달된다. 전화 앱에서는 통화 내용을 번역된 음성으로 듣거나 화면에서 전사문 형태로 볼 수 있다. 영상통화 앱인 페이스타임에서는 번역된 실시간 자막을 통해 대화할 수 있다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 시작, 승부사 거쳐 소통까지 60년 '부자 3대 못 간다' 속설 깬 현대家…"해봤어?"로 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

월 71만원에 설거지·청소 다 해주는 '로봇이모' 등장

"생활비 빌려 달라더니 연락 끊겨"…이천수, 수억원 사기 혐의 피소

'창고형 약국' 난립…"가격 혁신이냐, 전문성 훼손이냐"

"윤석열이 총 쏴서 죽이겠다" 증언에…한동훈 "참담하고 비통"

"성차별" vs "단순 호칭" 中 승무원 채용 공고 '이모' 논란

바쁜 출근길, 오늘도 치명적인 '독약' 한 잔 들고 가셨습니다

"넉달만에 1.3억 올랐어요"…틈새시장으로 뜨는 서울 오피스텔

새로운 이슈 보기