영남

최태림 경북도의원 "전국 생산량 60% 경북 농민, 이상기후로 사과 농사 망쳐"

영남취재본부 구대선기자

입력2025.11.04 09:58

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

재해보상 포함·수매확대
지원대책 세워달라 촉구

경북도의회 최태림 의원(국민의힘·의성1)은 4일 경북도의회에서 '경북도 사과 열과 피해 농민 지원 촉구 성명서'를 발표하고, 전례 없는 이상 기후로 인한 사과 열과 피해를 '기후 재난'으로 인정하고 농가에 대한 실질적인 지원 대책을 즉각 마련할 것을 강력히 촉구했다.


최 의원은 성명서를 통해 "지난해에 이어 올해도 지속된 고온 현상과 기상이변으로 경북 사과의 주요 품종을 중심으로 심각한 열과 피해가 발생해 농가들이 생계의 어려움을 겪고 있다"라며, "전국 사과 생산량의 60% 이상을 차지하는 경북의 피해는 국가 과수 산업 전체의 위기로 직결된다"라고 상황의 심각성을 강조했다.

최태림 경북도의원

최태림 경북도의원

특히, 최 의원은 현행 농작물재해보험의 문제점을 지적하면서 "열과 피해가 '생리장해'로 분류되면서 보상 대상에서 제외됨에 따라, 농민들은 기후변화로 인한 막대한 손실을 고스란히 떠안고 있다. 농가의 최후의 버팀목이 돼야 할 제도가 현실을 외면하고 있다"라고 비판했다.

최 의원은 '농작물재해보험의 보상대상 포함', '가공용 사과 수매 지원 확대', '고온대응 농업 기반시설 확충지원' 등을 중앙정부와 경상북도에 즉각 시행할 것을 요구했다.


최 의원은 "더 이상 농민들이 기후 위기의 일방적인 희생양이 되어서는 안 된다"라며, "경북도와 중앙정부는 농민들이 다시 일어설 수 있도록 책임 있는 자세로 실효성 있는 근본 대책을 마련해야 한다"라고 촉구했다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
