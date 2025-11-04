“솔로 딱지 떼 드립니다”…관악구의 ‘4가지 없는 소개팅’

직장인 1인가구 많은 지역 특성 반영

인성검사 실시해 참가자 신뢰도 높여

‘노(NO) 빌런’, ‘NO 술’, ‘NO 스킨십’, ‘NO 참가비’에 사전에 인성검사(MMPI)를 받는 이색적인 소개팅 프로그램을 서울 자치구가 주관한다.

관악구(구청장 박준희)는 이달 21일과 23일, 직장인 1인가구를 위한 이색 소개팅 프로그램을 마련한다고 4일 밝혔다. 이번 행사는 ‘관악형 1인가구 사회적 관계망 형성’의 일환으로 기획됐다.

프로그램은 총 2회차로 구성됐다. 첫 번째 프로그램인 ‘4가지 없는 소개팅’은 이달 21일 신림핫스팟(관천로 131, 지하 1층)에서 열린다.



‘NO 빌런’, ‘NO 술’, ‘NO 스킨십’, ‘NO 참가비’를 원칙으로 참가자들은 각자 10분씩 여러 사람과 돌아가며 대화를 나누는 로테이션 형식으로 진행된다. 사전에 작성한 소개카드를 통해 직업, 취미, MBTI 등을 공유하고, 대화 후에는 인상 메모를 기록해 마음에 드는 이성 두 명을 선택하면 커플 매칭이 이루어진다.

두 번째 프로그램인 ‘암흑 소개팅’은 이달 23일 진행된다. 불빛을 완전히 끈 상태에서 오직 목소리와 말투로만 상대를 알아가는 방식으로, 외모보다 대화와 교감을 중심으로 관계를 형성하는 신선한 경험을 제공한다. 이를 통해 직장인 1인가구들이 깊이 있는 사회적 관계망을 자연스럽게 형성할 수 있도록 돕는다.

참가자 전원은 인성검사를 의무적으로 받아야 한다. 이는 참가자 간 신뢰도를 높이는 동시에 스스로 자신의 성격과 기질을 이해하는 기회를 제공하기 위해서다.

회차별 20명씩, 총 40명을 모집하며, 관악구 거주 직장인 또는 관악구 소재 직장에 근무 중인 1인가구라면 누구나 참여할 수 있다. 신청은 이달 13일까지 포스터의 QR코드를 통해 가능하다.

박준희 관악구청장은 “1인가구가 가장 많은 관악구는 취약계층에 집중된 정책뿐 아니라 청년과 중장년 모두의 일상에 스며드는 새로운 생활밀착형 정책을 적극적으로 추진하고 있다”며, “앞으로도 관악만의 색깔을 담은 새로운 시도를 통해 ‘혼자여도 외롭지 않고 서로 연결되는 도시’라는 관악의 미래를 만들어가겠다”고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr



