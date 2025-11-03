렛츠런파크 부산경남, 자매결연 악양마을서 환경정화 봉사

한국마사회 렛츠런파크 부산경남(본부장 엄영석)이 지역과의 상생을 실천하기 위해 자매결연 마을을 찾아 구슬땀을 흘렸다.

렛츠런파크 부산경남은 지난 10월 30일 경남 함안군 악양마을을 방문해 환경정화 봉사활동을 실시했다고 3일 전했다.

악양마을은 렛츠런파크 부산경남이 2016년부터 자매결연을 하고 꾸준히 교류와 상생활동을 이어온 지역으로, 매년 농촌 봉사와 지역 나눔 행사를 함께하며 인연을 이어오고 있다.

이날 봉사활동에는 임직원 154명이 참여해 마을 주변 정비, 둑방길 쓰레기 수거, 진입로 청소 등 마을 환경개선 활동을 벌였다. 또 주민들의 야외행사 활용을 위해 300만원 상당의 접이식 천막을 전달했다.

엄영석 본부장은 "오랜 인연을 이어온 악양마을 주민들과 함께 지역의 변화를 만들어가고 있다"며 "지역과 함께 성장하는 ESG 실천 기업으로서 사회공헌 활동을 지속 확대해 나가겠다"고 말했다.

렛츠런파크 부산경남은 헌혈 캠페인, 폐우산 재활용, 유기동물 돌봄 등 다양한 사회공헌 활동을 이어가며 지역사회 유대 강화와 ESG 경영 실천에 앞장서고 있다.

렛츠런파크 부산경남이 자매결연 함양 악양마을을 방문해 봉사활동을 진행하고 기념촬영하고 있다.





영남취재본부 조충현 기자



