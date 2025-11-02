구윤철 부총리·한성숙 장관, '코리아 그랜드 페스티벌' 행사장 방문

성장 모멘텀이 지속되도록 내수 활성화

범정부 정책노력 강화

중소벤처기업부는 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관과 한성숙 중기부 장관이 2일 서울 중구에서 진행된 '코리아 그랜드 페스티벌 모두의 동행' 행사장을 방문했다고 밝혔다. 코리아 그랜드 페스티벌은 소비 회복 흐름을 경제 전반으로 확산시키기 위해 범정부 역량을 집결해 마련한 국가단위 대규모 소비축제로 9일까지 전국 온·오프라인 행사장에서 역대 최대 규모의 할인 혜택을 제공한다.

구윤철 경제부총리 겸 기획재정부 장관과 한성숙 중소벤처기업부 장관이 2일 서울 중구 두타몰 광장을 방문해 코리아 그랜드 페스티벌 현장을 둘러보고 있다. AD 원본보기 아이콘

구 부총리와 한 장관은 커피, 수공예품, 향수, 의류 등 제품 판매 부스를 둘러보면서, 지역경제를 뒷받침하는 소상공인들을 격려하고 현장 애로사항을 청취했다. 또한 행사장을 찾은 방문객들에게 지역사랑상품권 5%포인트 추가 할인, 디지털온누리상품권 5~15%포인트 특별 환급, 상생소비복권 경품 이벤트, 상생페이백 등 소비진작 인센티브도 소개했다.

구윤철 부총리는 "민간소비가 심리개선, 소비쿠폰, 증시 활성화 등에 힘입어 3년 만에 최대폭 증가하며 3분기 성장을 견인하는 등 새정부 출범 이후 성장세가 빠르게 회복되고 있다"면서, "향후 성장 모멘텀이 지속될 수 있도록 코리아 그랜드 페스티벌 등 내수 활성화를 위한 정책노력을 강화하겠다"고 했다.

한성숙 장관도 "모두의 동행 판매전을 비롯한 코리아 그랜드 페스티벌은 단순한 할인행사를 넘어, 소비촉진과 지역경제 회복의 불씨가 될 수 있다"며, "국민 여러분도 희망이 되는 소비에 함께 해주시길 바란다"고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>