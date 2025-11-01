본문 바로가기
롯데건설, ‘청주 롯데캐슬 시그니처’, 정당계약 11월 3일 시작

정진기자

입력2025.11.01 09:20

숏뉴스
롯데건설, ‘청주 롯데캐슬 시그니처’, 정당계약 11월 3일 시작
충청북도 청주시 흥덕구 강서동에 들어서는 청주 롯데캐슬 시그니처가 최고 경쟁률 17.6대 1(84㎡ 기준)을 기록하며 청약 열기를 이어가고 있다.


오는 11월 3일(월)부터 5일(수)까지 정당계약을 진행한다.

총 962세대 규모, 지하 4층~지상 29층, 10개 동으로 들어서는 이번 단지는 전용 67㎡, 76㎡, 84㎡의 중소형 평형 위주로 구성, 이 중 459세대가 일반분양 물량이다. 실수요자를 고려해 1차 계약금 1,000만 원 정액제와 발코니 확장 시 주방가구 및 장식장 등을 무상으로 제공한다.


무엇보다 교통 환경이 돋보인다. 단지는 충청권 광역급행철도 CTX(예정) 수혜지로 기대를 모으고 있으며, KTX·SRT 오송역과 청주공항, 청주 고속·시외버스터미널 등 이미 갖춰진 광역 교통망을 누릴 수 있다. 여기에 강서IC·청주IC·서청주IC, 제2순환도로와 가로수로가 단지와 인접해 차량을 통한 이동도 탁월하다.


생활 인프라 역시 풍부하다. 커넥트 현대, 롯데아울렛, 롯데마트, NC백화점 등 청주의 대표 상업·문화시설이 가까워 원스톱 라이프가 가능하다. 교육환경도 강서초·서현초·서현중 등이 인접해 우수하다.

견본주택은 청주시 흥덕구에 위치해 있다.





정진 기자 peng1@asiae.co.kr
