성남시 '장애인 평생학습 도시' 운영 사업 3년차…내달 4일 성과공유회

이종구기자

입력2025.10.31 07:19

경기 성남시(시장 신상진)는 교육부 지정 '장애인 평생학습 도시' 운영 사업 추진 3년 차를 맞아 오는 11월 4일 오후 2시~4시 시청 1층 로비에서 성과공유회를 개최한다.

지난해 11월 야탑동 성남시평생학습관에서 열린 ‘장애인 평생학습 도시’ 운영 사업 성과공유회 때 식전 공연. 성남시 제공

지난해 11월 야탑동 성남시평생학습관에서 열린 '장애인 평생학습 도시' 운영 사업 성과공유회 때 식전 공연. 성남시 제공

이날 행사는 장애인 500여 명이 참여 중인 수필 낭독, 도예, 터치 핸드벨 연주, 미술, 공예, 원예, 뮤지컬 등 30개 운영 프로그램의 결과물을 공유하고 격려하는 자리로 마련된다.


시청 로비엔 특설무대가 설치돼 △소망재활원(중원구 금광2동 소재) 이용 장애인 10명과 생활 재활사 10명이 함께하는 밤벨 연주 △수진2동 주민자치센터 하우올리 훌라팀의 '훌라댄스' 등 식전 공연이 펼쳐진다.

이어 평생학습 유공 기관 2곳과 개인 1명에 대한 표창패 수여식과 장애인 평생교육기관 4곳의 운영 사례 발표가 진행된다.


발표 주제(기관)는 △수어 스토리텔링(한국농아인협회 성남시지회) △성인 뇌병변 장애인 가족 체험과 힐링(서호주간센터) △장애인 보호자의 자조 모임(장애인가족지원센터) △연극으로 만나는 삶(경원사회복지회 부설 여성장애인성폭력상담소) 등이다.


각 프로그램에 참여한 장애인과 보호자들의 소감 발표 시간도 마련된다.

기관 3곳은 장애인들의 작품 공연을 선보인다. 더나은보호작업장의 수필 낭독, 성남시한마음복지관의 터치 핸드벨 연주, 드림온평생교육원의 뮤지컬 '맘마미아' 공연을 감상할 수 있다.


행사장 주변엔 장애인 학습자들의 작품 144점을 전시한다. 도자기, 목공, 민화, 원예, 토탈공예 등 다양한 작품을 만날 수 있다.


이 외에도 장애인과 기관 관계자들이 참여하는 팝콘, 커피, 쿠키 등의 다양한 먹거리 나눔 행사, 인물 그려주기 체험, 풍선아트 포토존에서 사진찍기 등의 행사가 열린다.


시 관계자는 "장애인과 비장애인이 함께 즐기는 '평생학습도시 성과공유회'가 될 것"이라고 말했다.


성남시는 지난 2023년 3월 10일 장애인 평생학습도시로 지정됐다.


이후 지난 3년간 시는 총 6억원을 투입, 38곳 평생교육기관을 통해 모두 98개의 장애인 평생학습 프로그램을 진행했다. 해당 프로그램에 참여한 누적 인원 1509명이다.





성남=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
