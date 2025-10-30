본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

시진핑 "美·中, 경제·무역 의견 교환…문제 해결 공감대 형성"

이승형기자

입력2025.10.30 16:23

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"미·중 정상, 2026년 방중·방미 기대"

시진핑 중국 국가주석이 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담에서 "양국이 중요한 경제 및 무역 문제에 깊이 있는 의견 교환을 통해 문제 해결에 대한 공감대를 형성했다"고 강조했다.


도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 시진핑 중국 국가주석. AP연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

중국 관영 신화통신에 따르면 시 주석은 이날 부산 김해공항 공군기지 나래마루에서 열린 트럼프 대통령과의 미·중 정상회담에서 "(미·중 양국이) 상호 보복의 악순환에 빠져서는 안 된다"며 "평등·존중·호혜의 원칙에 따라 계속 대화하고, 문제 목록을 계속 줄여나갈 수 있다"고 했다. 이어 "70년 동안 중국은 누구에게 도전하거나, 누구를 대체하려 하지 않았고, 자기 일을 잘 처리해 세계 각국과 발전 기회를 공유하는 데 집중했다"고 말했다.

이밖에 시 주석은 양국이 불법 이민과 통신사기 근절, 자금세탁 방지, 인공지능(AI)과 전염병 대응 등의 분야에서 대화와 교류를 강화해 상호 이익이 되는 협력을 진행해야 한다고 강조했다.


신화통신은 미·중 정상이 정기적인 교류를 유지하는 데 동의하고, 트럼프 대통령이 2026년 초 중국을 방문하고 그 이후 시 주석을 미국에 초청하기를 기대하고 있다고 전했다.




이승형 기자 trust@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' 점검 나선 이억원 금융위원장 "매년 170만원씩 따박따박"… 첫 시행 '이 제도' ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

韓핵잠 이미 연구개발중…건조 7~8년·가격 2조원 전망

3만개 조명·초대형 트리…백화점 3사, 크리스마스 시즌 돌입

한번도 아니고…李대통령을 '국무총리'로 표기 '외교적 결례'

"치즈버거 주세요" 트럼프, 경주 호텔서 룸서비스 주문 화제

어도어, '전속계약 분쟁' 1심 승소…뉴진스 "어도어로 복귀 불가능, 항소"

돈풀렸다…1000만원짜리 월세족 우르르

'年 200억달러 한도' 현금투자 못 박은 韓

새로운 이슈 보기