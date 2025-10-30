광주상의 "한미 관세협상 최종 합의…경쟁력 회복 기대"

광주상공회의소는 한미 관세 협상의 세부 내용이 최종 합의된 것에 대해 "경쟁력 회복 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대한다"고 밝혔다.

광주상공회의소는 30일 입장문을 내고 "미국이 한국산 자동차 및 부품에 대한 관세 인하를 추진하기로 한 점은 지역 자동차 업계의 경쟁력 강화와 수출 안정성 제고에 긍정적인 요인으로 평가된다"며 "가전 분야 역시 협정에 따라 시장 접근성이 한층 개선될 것으로 전망된다"며 이같이 밝혔다.

그러면서 "다만, 이러한 효과가 지역 기업들에게 실질적으로 체감되기 위해서는 정부 차원의 수출지원 확대와 중소기업 대상 맞춤형 컨설팅 등 정책적 지원이 병행돼야 한다"며 "이번 협정이 지역기업 수출 확대와 산업 경쟁력 강화로 이어질 수 있도록 광주상공회의소는 정부 및 유관기관과의 협력을 강화해 나가겠다"고 덧붙였다.





호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr



