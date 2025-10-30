[포토] 국힘,내란특검 앞 긴급의총

30일 서울 서초구 내란특검 사무실이 위치한 고등검찰 인근에서 열린 국민의힘 긴급 현장 의총에서 의원들이 규탄 구호를 외치고 있다. 국민의힘 의원들은 추경호 전 원내대표의 내란특검 출석에 맞춰 "불법 수사를 중단하라"며 특검을 규탄했다.







AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>