[포토] 국힘,내란특검 앞 긴급의총

윤동주기자

입력2025.10.30 10:27

[포토] 국힘,내란특검 앞 긴급의총
30일 서울 서초구 내란특검 사무실이 위치한 고등검찰 인근에서 열린 국민의힘 긴급 현장 의총에서 의원들이 규탄 구호를 외치고 있다. 국민의힘 의원들은 추경호 전 원내대표의 내란특검 출석에 맞춰 "불법 수사를 중단하라"며 특검을 규탄했다.





