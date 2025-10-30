본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

중기·벤처

삼화페인트, 국내 최초 PCM 프린트 강판용 불연 페인트 개발

이성민기자

입력2025.10.30 09:29

시계아이콘00분 24초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

안전성뿐만 아니라 다양한 디자인도 구현 가능

삼화페인트공업은 국내 최초로 PCM(Pre-Coated Metal) 프린트 강판용 불연 페인트 개발에 성공했다고 30일 밝혔다.


한국화재보험협회 부설 방재시험연구원의 성능 시험 결과 이 제품은 불연성 시험에서 질량 감소율 0.4%, 가스 유해성은 최대 14분 47초를 나타냈다. 이는 불연성 기준인 질량 감소율 30% 이하와 가스유해성 기준 9분 이상보다 준수한 수치다.

삼화페인트공업의 PCM 프린트 강판용 불연 페인트. 삼화페인트공업

삼화페인트공업의 PCM 프린트 강판용 불연 페인트. 삼화페인트공업

AD
원본보기 아이콘

제품에는 3 코팅 시스템이 적용됐다. 불연 성능을 유지하면서 다양한 패턴과 질감·색상 표현을 할 수 있어 대리석, 징크 판넬 등 건축물 내장재에 고객 맞춤형 디자인을 구현할 수 있다.

삼화페인트는 2019년 국내 최초로 PCM 컬러강판용 불연성 도료 조성물 특허를 취득한 이후 2 코팅 시스템을 출시하며 꾸준히 기술을 고도화하고 있다.


삼화페인트 관계자는 "기술 혁신으로 제품 경쟁력을 더욱 굳건히 하고 기술을 리드해 시장을 선도하겠다"고 말했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

법원 "뉴진스, 어도어 남아야…전속계약 유효 판결"

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

새로운 이슈 보기