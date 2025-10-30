본문 바로가기
Dim영역
경제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

`피부 본연의 강인함` 탈리다쿰, 컬리뷰티페스타서 브랜드 핵심 가치 공유

정진기자

입력2025.10.30 09:30

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
`피부 본연의 강인함` 탈리다쿰, 컬리뷰티페스타서 브랜드 핵심 가치 공유
AD
원본보기 아이콘

프리미엄 비건 스킨케어 브랜드 탈리다쿰(Talitha Koum)이 오는 10월 30일부터 11월 2일까지 동대문디자인플라자(DDP)에서 열리는 컬리뷰티페스타 2025(Kurly Beauty Festa 2025)에 참가한다.


컬리뷰티페스타 2025는 컬리의 독보적인 큐레이션 역량을 뷰티에서도 느낄 수 있는 오프라인 뷰티 행사다. 올해는 '아름다움을 알아보는 순간(Where Beauty Meets Curation)'을 슬로건으로 새로운 차원의 뷰티 큐레이션과 엄선한 60여 개의 뷰티 브랜드를 선보인다.

탈리다쿰은 이번 행사에서 'Garden of Vitality - 피부에 꼭 맞는 성분으로 채우는 생명력'을 주제로 부스를 운영한다. 현장에서는 브랜드의 핵심 철학인 '피부 본연의 강인함 회복'을 직접 경험할 수 있도록, 제품 체험과 미션, 구매인증 이벤트를 중심으로 꾸며질 예정이다. 관람객은 이를 통해 브랜드를 체험하고 즉시 혜택까지 받을 수 있도록 구성됐다.


또한 페스타 기간 중 뷰티컬리 온라인몰에서도 동일한 프로모션이 동시 진행되며, 현장 QR코드 인증을 통해 온라인 구매 고객도 즉시 사은품을 받을 수 있다. 탈리다쿰은 최근 뷰티컬리에서만 구매할 수 있는 '그린 자수 파우치 기획세트가 연이어 품절되며 브랜드 인지도와 소비자 신뢰도를 동시에 높이고 있다.


탈리다쿰 관계자는 "이번 컬리뷰티페스타는 탈리다쿰의 제품을 직접 체험하고 선물까지 받을 수 있는 가장 좋은 기회"라며, "피부에 생명력을 채워주는 탈리다쿰만의 스킨케어 루틴을 관람객들이 직접 경험해보길 바란다"고 전했다.




정진 기자 peng1@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

[속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의" [속보] 美상무장관 "한국, 시장 완전 개방에 동의"... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

술 안 마시는 트럼프 콜라만 한 잔…아들이 만든 만찬주는 입만 살짝

28세 백악관 대변인도 반한 '한국 화장품'…깜짝 인증샷

"후덜덜, 위험한거 아냐?"…63빌딩보다 높은 사우디 '하늘 축구장'에 1조4000억

트럼프, 李에 "힘들면 아무 때나 연락"…백악관 초청도

"트럼프는 손가락질, 오바마는 폴더 인사"…일왕에 대한 태도 논란

'월1000만원 내고 산다' 신규 늘었네…"규제? 여긴 완전 다른 세상"

법원 "민희진, 뉴진스 독립 위해 여론전…뉴진스 보호 목적 아니다"

새로운 이슈 보기