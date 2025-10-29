본문 바로가기
Dim영역
국제
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

일본, '대미 투자 5500억달러' 협의위원회 구성 윤곽

문혜원기자

입력2025.10.29 18:50

시계아이콘00분 30초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

일본이 지난 7월 미국과 무역 협상을 타결하면서 약속한 5500억 달러(약 791조원) 규모의 대미 투자 이행을 위한 협의위원회를 사실상 발족했다고 교도통신이 29일 보도했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

일본 정부 관계자에 따르면 협의위원회에는 일본 측에서 외무성, 경제산업성, 재무성 등의 국장급이 참여하며 일본국제협력은행(JBIC)과 일본무역보험(NEXI)도 가세하는 방향으로 논의되고 있다. 일본 측은 이런 구성안을 이미 미국 측에 전달했다.


미국 측은 협의위원회에 상무부 담당자 등이 참여한다.

지난 4일 미·일 양국이 서명한 무역합의 양해각서에 따르면 일본의 5500억 달러 대미 투자는 도널드 트럼프 대통령 임기 만료 전날인 2029년 1월 19일까지 이뤄져야 한다.


일본이 약속한 대미 투자는 미국 상무부 장관이 의장을 맡고 미국인으로만 구성된 투자위원회가 투자처를 검토해 트럼프 대통령이 결정하는 방식이다.


다만 미국과 일본 양측 관계자가 참여하는 별도의 협의위원회가 투자위원회에 조언을 하는 역할을 한다. 이와 관련해 일본 측 협상 담당이던 아카자와 료세이 경제산업상은 협의위원회를 통해 투자의 채산성 등이 검토될 것이라고 설명한 바 있다.




문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 숨가쁜 '비즈니스 미팅'[경주APEC] '지각' 트럼프 연설 때 사라진 이재용…총수들의 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"잼버리 실패 떠올라"…외신, 경주 APEC 준비 미흡 지적

코스피 신기록 쓰는데…거래대금 뚝뚝, 코인 어찌할꼬

"한국 가면 꼭 사라"…5만원짜리 안경 팔아 매출 30배 올린 '제2의 젠몬'

'77억 최고가 전세' 계약한 90년생 알고보니 '390만' 유튜버 지무비

생후 21일 동생 창밖으로 던져 숨지게 한 5살 언니…러시아 '발칵'

"이 집 김치 맛있네" 감탄했는데…식당 김치에 '숨은 반전'

김건희특검, '종묘차담회' 前문체비서관 내달 소환…金 동선 짜는 등 직권남용 혐의

새로운 이슈 보기