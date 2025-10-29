경찰, 유승민 체육회장 수사…'인센티브 차명 수령' 의혹

경찰이 유승민 대한체육회장의 후원금 관련 인센티브 차명 수령 의혹에 대해 수사 중이다.

서울경찰청 금융범죄수사대는 유 회장을 업무상 배임 혐의로 입건했다고 29일 밝혔다.

앞서 체육시민연대, 문화연대 등 시민단체는 지난 7월 유 회장의 대한탁구협회장 재임 시절 벌어진 후원금 리베이트 불법 지급 등 의혹을 제기하며 경찰에 고발한 바 있다. 대한탁구협회는 유 회장 재임 시기였던 2021년 기업 등에서 후원금을 유치해 온 사람에게 후원액의 10%를 지급하는 후원금 인센티브 제도를 도입했다．

당시 유 회장 소속사 대표의 동생도 2억여원의 인센티브를 받은 것으로 알려졌는데, 경찰은 유 회장이 인센티브를 차명으로 챙긴 것은 아닌지 들여다보고 있는 것으로 알려졌다.

경찰은 관련 조사를 마치는 대로 유 회장을 소환할 계획이다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr



