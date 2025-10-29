본문 바로가기
경복대, 남양주 왕숙천문화제 참가…체험 프로그램·공연 등 진행

이영규기자

입력2025.10.29 09:18

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경복대학교가 지난 25일 남양주시 도농체육공원에서 열린 '제12회 왕숙천문화제'에 다채로운 체험 프로그램과 공연을 선보였다.


경복대는 '왕처럼 쉬다, 머물다 가는 하루'를 주제로 열린 이번 행사에 치위생학과, 임상병리학과, 영상미디어콘텐츠학과, 평생교육대학, 드론교육원 등이 체험공간을 제공하고, 실용음악학과의 개막식 공연 등 다양한 프로그램에 참여해 지역민과 함께하는 소통의 시간을 가졌다고 29일 밝혔다.

경복대학교가 남양주 왕숙천축제에 참여해 지역민들과 함께하는 체험 프로그램을 운영했다. 경복대학교 제공

경복대학교가 남양주 왕숙천축제에 참여해 지역민들과 함께하는 체험 프로그램을 운영했다. 경복대학교 제공

함도훈 경복대 산학협력단장은 "이번 문화제 참여를 통해 학생들에게는 현장 경험을, 참가자들에게는 다채로운 프로그램 체험 기회를 제공할 수 있어 매우 긍정적이었다"며 "앞으로도 지역사회와의 협업을 기반으로 교육과 기술, 문화를 연결하는 산학협력 모델을 지속적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
