"신청사 놀러 오세요"…동작구, ‘신청사 투어’ 운영

올 12월까지 매주 수요일 2개 동씩 진행

서울 동작구(구청장 박일하)는 45년 만의 신청사 이전을 기념해 주민들이 함께 즐길 수 있는 ‘신청사 투어’를 올 12월까지 운영한다.

이번 투어는 주민들이 신청사 내 주요 시설을 둘러보며 다양한 의견을 나눌 수 있도록 마련된 소통 프로그램이다. 지난 23일 첫 회를 시작으로 12월 17일까지 매주 수요일 2개 동씩 총 9주간 진행된다.

회차별로 15명 내외의 희망 주민이 참여하며, 약 50분간 진행된다. 특히 동작구 토박이인 구민 강사가 투어 가이드로 참여해 흥미를 더한다. 투어 참가를 원하는 주민은 거주지 동 주민센터로 유선 또는 방문해 신청하면 된다.

여행 콘셉트로 기획된 이번 투어는 2층의 초대형 슬라이드 ‘동작 스타’ 탑승으로 시작된다. 슬라이드를 타고 지하 1층으로 이동한 뒤 오픈스튜디오에서 ‘3D 스케치 미디어 아트월 체험’ 및 ‘앵커체험’을 진행하고, 이어 푸드코트 미식 탐방과 타임캡슐 희망 메시지 작성, 소통 간담회가 이어진다.

이후 통합민원실(2층)과 정보자료실(4층) 등을 둘러보고, 대회의실에서 ‘45주년 기념 영상’을 시청한 뒤 기념사진 촬영으로 여정을 마무리한다.

구는 참여 주민이 푸드코트 등을 이용할 때 할인 혜택을 제공해 특별임대상가를 홍보하고 상권 활성화를 도모할 계획이다. 또한 이번 투어가 주민들이 구청을 더욱 친숙한 공간으로 느끼는 계기가 될 것으로 기대하고 있다.

박일하 동작구청장은 “신청사 투어를 통해 누구나 즐기며 머물 수 있는 ‘이웃 같은 신청사’의 매력을 느끼시길 바란다”며 “앞으로도 주민이 주인공이 되는 다양한 청사 프로그램을 지속적으로 선보이겠다”고 말했다.





김민진 기자



