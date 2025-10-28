KB국민카드, 트래블러스 체크카드 마카오에디션 출시

마카오 MGM 호텔 식음료 15% 할인 등

KB국민카드는 마카오정부관광청과 공동 기획해 'KB국민 트래블러스 체크카드 마카오 에디션'을 출시했다고 28일 밝혔다.

마카오 MGM 호텔 식음료 매장 이용 금액, 홍콩과 마카오 왕복 터보젯 페리 이용 금액 등에 15% 할인혜택 등을 제공한다.

홍콩과 마카오를 왕복하는 터보젯 페리도 15% 깎아준다. 마카오 타워 입장권 '1+1 혜택'과 특별 기념품을 준다.

KB국민 트래블러스 체크카드는 외화 환전 시 100% 환율 우대 및 해외 가맹점 수수료 면제 혜택을 제공하는 여행 특화 상품이다.

고객은 연회비 없이 국내외 여행 시 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "마카오정부관광청과의 협업을 통해 현지 제휴처를 지속적으로 확대하고 여행자들에게 실질적인 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.





