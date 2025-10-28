본문 바로가기
경제
금융

KB국민카드, 트래블러스 체크카드 마카오에디션 출시

문채석기자

입력2025.10.28 10:45

숏뉴스
마카오 MGM 호텔 식음료 15% 할인 등

KB국민카드는 마카오정부관광청과 공동 기획해 'KB국민 트래블러스 체크카드 마카오 에디션'을 출시했다고 28일 밝혔다.


KB국민카드, 트래블러스 체크카드 마카오에디션 출시
마카오 MGM 호텔 식음료 매장 이용 금액, 홍콩과 마카오 왕복 터보젯 페리 이용 금액 등에 15% 할인혜택 등을 제공한다.

홍콩과 마카오를 왕복하는 터보젯 페리도 15% 깎아준다. 마카오 타워 입장권 '1+1 혜택'과 특별 기념품을 준다.


KB국민 트래블러스 체크카드는 외화 환전 시 100% 환율 우대 및 해외 가맹점 수수료 면제 혜택을 제공하는 여행 특화 상품이다.


고객은 연회비 없이 국내외 여행 시 다양한 혜택을 누릴 수 있다.

KB국민카드 관계자는 "마카오정부관광청과의 협업을 통해 현지 제휴처를 지속적으로 확대하고 여행자들에게 실질적인 혜택을 제공할 계획"이라고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
