과기정통부, '모험·도전적 AI 스타트업 경진대회' 착수

기술력 중심 평가로 초기·소규모 기업의 투자 사각 해소

과학기술정보통신부는 혁신적인 기술력과 성장 잠재력을 갖추고도 투자유치에 어려움을 겪어온 초기 인공지능(AI) 스타트업을 지원하기 위해 '모험·도전적 AI 스타트업 투자대상 발굴 경진대회'를 28일부터 본격 추진한다고 밝혔다.

이번 대회는 매출 중심의 평가 기준으로는 발굴되지 못했던 유망 AI 기업에 투자 기회를 제공하기 위한 것으로, 과기정통부는 지난 8월과 9월 개최된 'AI 스타트업 투자·지원 활성화 간담회'와 '모험·혁신적 AI 투자 추진 간담회'에서 제기된 현장의 어려움을 반영했다고 설명했다.

'모험·도전적 AI 스타트업 투자대상 발굴 경진대회' 포스터. 과기정통부 제공. AD 원본보기 아이콘

이번 경진대회는 기존의 매출·실적 중심 심사에서 벗어나 기술적 우수성과 비즈니스 모델의 혁신성, 성장 가능성을 핵심 평가 요소로 삼는다.

결선 평가지표는 △기술·혁신성(30%) △모험투자 적합성(30%) △시장·사업성(30%) △팀역량(10%)으로 구성됐다.

특히 창업 3년 이내이거나 투자유치 실적이 없는 기업에는 단계별 가점(2점, 총점 104점 기준)을 부여해, 투자 사각지대에 놓인 초기·소규모 기업의 선발 가능성을 높인다.

대회는 기업설명회(IR) 형식으로 진행된다. 이날부터 다음 달 11일까지 참가기업을 모집하며, 서면평가와 발표평가를 거쳐 12월 18일 결선 무대에 오를 8개 팀을 선발할 예정이다.

결선 진출팀은 대상 1팀 3000만 원 등 총 8000만 원의 상금과 함께 멘토링·컨설팅, 정부지원사업 가점 혜택, 입주공간(벤처리움) 제공, 해외 IR 행사 참여 기회 등 실제 투자 유치 기회도 주어진다.

과기정통부는 이들이 단순한 대회 참가에 그치지 않고 지속적인 성장 기반을 마련할 수 있도록 후속 지원을 이어갈 방침이다.

심사에는 벤처투자사(VC), 액셀러레이터(AC), 대학 기술지주, 대기업 CVC, AI 기술·창업 전문가, 실리콘밸리 현지 VC 등 다양한 전문가가 참여한다.

류제명 과기정통부 2차관은 "이번 경진대회가 기존보다 과감한 투자로 혁신 스타트업의 도약을 돕는 계기가 될 것"이라며, "AI 스타트업이 지속적으로 도전할 수 있는 투자환경과 지원체계 조성에 힘쓰겠다"고 말했다.





