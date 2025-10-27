숭고한 항일정신 되새겨… 영양군, 항일투사 '남자현 지사 역사공원' 개관식

후대에 전하는 역사·기억의 공간 조성

경북 영양군(군수 오도창)은 27일 남자현 지사 역사공원에서 김종술 대구지방보훈청장, 김진 광복회부회장, 김영범 영양군의회 의장을 비롯한 유가족, 기관·단체, 지역주민 등 200여명이 참석한 가운데 개관식을 개최했다.

남자현 지사는 일제강점기 여성 독립운동가로, 역사공원 조성은 조국의 독립을 위해 헌신하신 지사의 숭고한 정신을 전하고 독립운동의 뿌리를 잊지 않고 살아가자는 사명감에서 시작하게 됐다.

2017년부터 2024년까지 7년간 약 80억원의 사업비를 들여 1만 2379㎡ 부지에 기념관, 생가, 추모각, 추모비, 가묘로 조성했다.

개관식은 건립 경과보고, 기념사-축사, 기념 강연, 테이프 커팅식, 시설 관람 등으로 진행됐으며, 이날 참석자들은 전시관을 관람하며 남자현 지사의 발자취를 돌아보는 뜻깊은 시간을 가졌다.

오도창 군수는 남자현 지사께서 보여준 애국정신은 오늘을 사는 우리 모두에게 깊은 울림을 준다며 "경북도 유일한 여성독립기념관으로 지역을 대표하는 역사·문화 교육의 장이자 후세에 독립운동 정신을 전하는, 후대가 기억하는 소중한 공간이 되기를 기대한다"고 전했다.





