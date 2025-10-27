본문 바로가기
Dim영역
전국
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

영남

숭고한 항일정신 되새겨… 영양군, 항일투사 '남자현 지사 역사공원' 개관식

영남취재본부 김철우기자

입력2025.10.27 16:37

시계아이콘00분 27초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

후대에 전하는 역사·기억의 공간 조성

경북 영양군(군수 오도창)은 27일 남자현 지사 역사공원에서 김종술 대구지방보훈청장, 김진 광복회부회장, 김영범 영양군의회 의장을 비롯한 유가족, 기관·단체, 지역주민 등 200여명이 참석한 가운데 개관식을 개최했다.

영양군 남자현 지사 역사공원 개관식. 영양군 제공

영양군 남자현 지사 역사공원 개관식. 영양군 제공

AD
원본보기 아이콘

남자현 지사는 일제강점기 여성 독립운동가로, 역사공원 조성은 조국의 독립을 위해 헌신하신 지사의 숭고한 정신을 전하고 독립운동의 뿌리를 잊지 않고 살아가자는 사명감에서 시작하게 됐다.


2017년부터 2024년까지 7년간 약 80억원의 사업비를 들여 1만 2379㎡ 부지에 기념관, 생가, 추모각, 추모비, 가묘로 조성했다.

개관식은 건립 경과보고, 기념사-축사, 기념 강연, 테이프 커팅식, 시설 관람 등으로 진행됐으며, 이날 참석자들은 전시관을 관람하며 남자현 지사의 발자취를 돌아보는 뜻깊은 시간을 가졌다.

숭고한 항일정신 되새겨… 영양군, 항일투사 '남자현 지사 역사공원' 개관식 원본보기 아이콘

오도창 군수는 남자현 지사께서 보여준 애국정신은 오늘을 사는 우리 모두에게 깊은 울림을 준다며 "경북도 유일한 여성독립기념관으로 지역을 대표하는 역사·문화 교육의 장이자 후세에 독립운동 정신을 전하는, 후대가 기억하는 소중한 공간이 되기를 기대한다"고 전했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 들썩이는 비규제 지역[부동산AtoZ] "현금 6억 든 어르신들이 TV 보고 찾아와"…집값 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"30만원이나 내라고요?"…버스 타려고 한 '이 행동'에 벌금 폭탄 논란

내년 '최장 5일' 황금연휴 기대해볼까

문재인 정권 '시즌2'?…1억 더 줘도 "안 팔아"

한강버스 다시 달린다

은행권, 4분기도 가계대출 죈다

"삼성전자 다음은 나" 증권사 17곳, 목표가 줄줄이 올린 곳은?

국장 탈출은 지능순 이라더니…'4000피·10만전자·50만닉스' 이게 실화?

새로운 이슈 보기