화순 '능주 씻김굿' 전남도 무형유산 지정

호남취재본부 신동호기자

입력2025.10.27 13:47

"지역 예술적 전통 계승"

전남 화순군은 지역의 예술적 전통을 계승한 '화순 능주 씻김굿'이 전라남도 무형유산으로 새롭게 지정받았다고 27일 밝혔다.


군에 따르면 '화순 능주 씻김굿' 전라남도 무형유산 지정 보유자는 '조웅석(63)', 보유 단체로는 '능주 씻김굿 보존회'가 인정됐다.

능주 씻김굿 무형유산 공연. 화순군 제공

능주 씻김굿 무형유산 공연. 화순군 제공

이번 지정으로 급격한 산업화와 세대 단절로 사라져가던 지역 무형유산을 재조명하고, 이를 후대에 전승할 수 있는 기반을 마련하는 계기가 될 것으로 기대된다.

'화순 능주 씻김굿'은 전남 내륙지역에서 유일하게 계승되고 있는 전통 씻김굿으로, 세습무계 중심의 확고한 계보를 유지하고 있다. 정통 무속의 전형적 의례 구성과 무악(巫樂)의 예술성, 지역 공동체 신앙이 어우러진 대표적 사례로 평가된다.


보유자로 지정된 조웅석 씨는 조씨 집안 무계의 전통을 이어받은 본인의 모친 고(故) 박정녀 무녀로부터 전통 의례를 전수해 지역사회와 함께 씻김굿의 예술성과 신앙적 가치를 지켜오고 있다.


구복규 군수는 "이번 지정은 오랜 세월 묵묵히 전통의 맥을 지켜온 보유자와 지역 공동체의 노력을 제도적으로 인정받은 결과다"며 "앞으로도 지역 정체성을 잘 보여주는 무형유산을 체계적으로 보존·전승될 수 있도록 조사·연구와 전승 지원 사업을 지속적으로 확대해 나갈 계획이다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
