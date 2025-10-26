본문 바로가기
Dim영역
정치
경력기자공개채용
여성포럼
지식포켓
AK라디오

일반

한동훈, '임대차 3+3+3 법'에 "전세도 씨 말리고 월세 오를 것"

김은하기자

입력2025.10.26 11:23

시계아이콘01분 05초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

"전세 최대 9년법, 전세 씨 말리기" 우려
월세 전환 가속화·주거불안 확대 가능성 지적

한동훈 전 국민의힘 대표가 범여권 의원들이 발의한 임대차보호법 개정안, 이른바 '전세 9년법'에 대해 강도 높은 비판을 내놨다.

한동훈 전 국민의힘 대표가 범여권 의원들이 발의한 임대차보호법 개정안, 이른바 '전세9년법'에 대해 강도 높은 비판을 내놨다. 연합뉴스

한동훈 전 국민의힘 대표가 범여권 의원들이 발의한 임대차보호법 개정안, 이른바 '전세9년법'에 대해 강도 높은 비판을 내놨다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

한 전 대표는 25일 밤 사회관계망서비스(SNS)를 통해 "'임대차 3+3+3 법'을 민주당 정권이 기어코 밀어붙인다고 한다"며 "'전세'의 씨를 말리겠다는 것"이라고 말했다.


이번 법안은 더불어민주당, 조국혁신당, 사회민주당 소속 의원 10명이 발의했으며, 계약 갱신 청구권을 2회로 늘리고, 갱신 시 임대차 기간을 3년으로 연장해 최대 9년까지 전세 계약을 유지할 수 있도록 하는 내용을 담고 있다. 현재 임대차 계약은 2년, 1회 갱신 시 최대 4년까지만 거주가 가능하다.

한 전 대표는 개정안 통과 시 전세제도가 사실상 사라지고 월세 중심으로 전환될 수밖에 없다고 우려했다. 그는 "이러면 다수 시민이 선호해 온 전세 제도는 소멸하고 부담이 큰 월세만 남을 것이다. 월세는 올라갈 것"이라고 지적했다.


이어 한 전 대표는 이번 법안이 10·15 부동산 대책과 맞물리면서 주거 불안을 가중시키고 있다고 비판했다. 그는 "1단계 10.15 주거재앙 조치로 '내 집 마련'의 길을 막았으니, 2단계로 이제는 '전세'도 아예 씨를 말리겠다는 것"이라며 "민주당 정권은 처음부터 다 계획이 있었던 것 아닌지 의심할 수밖에 없다. 국민들의 인생 계획을 망치고 주거 부담을 가중하려는 계획"이라고 주장했다.


특히 한 전 대표는 "10·15 주거재앙을 주도한 '이상경 국토부차관이 사퇴했음에도, 오히려 민주당 정권은 임대차 '3+3+3' 법안을 추가하여 주거재앙을 더 가속화하고 있다"며 "경기 남부에서 지내면서 현장에서 만나고 있는 많은 시민이 분노하고 불안해하고 계셨다"고 강조했다.

한 전 대표는 경기 화성에서 한 부동산 중개업자를 만나 민심을 청취한 영상도 공개했다. 중개업자는 "전세 같은 경우 물량이 워낙 적은데 지금 임대차 '3+3+3'법을 한다는 건 말이 안 된다. 새집을 산 뒤 세를 주게 되면 9년 뒤에나 팔 수 있다는 이야긴데 그렇게 할 사람은 거의 없다"고 말했다.


그는 "상식적인 시민들과 함께 말하고 행동해서 주거재앙을 막아야 한다. 일단 한번 주거재앙 조치가 시행되면, 피해를 되돌리기 어렵다"고 덧붙였다.


한 전 대표는 "반드시 10·15 주거재앙 조치 철회로 이어져야 한다"고 강조하며, 시민들의 주거 계획 회복 필요성을 거듭 역설했다.





김은하 기자 galaxy656574@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 몰린 사람들, 경매시장 '활활' [부동산AtoZ] "이게 아직 되네"…규제 틈새 보이자 돈 싸 들고 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

'안 읽은 톡 AI가 요약' 카톡 업데이트…28일부터 챗GPT 서비스

"콜라보다 달달 쫀득"… 이 음료 매일 마셨다간 결석 위험

"여름에 덥고 불편"…육군, 베레모 단계적 폐지 추진한다

"2000만원짜린데"…순금 빨대 잃어버린 中남성의 사연

"배수구에 커피를 버려?" 벌금 30만원 부과한 '이 나라'

백악관에 연회장 짓는 트럼프…기업에 상납 강요 논란

삼성전자, 호주서 '가장 사랑받는 가전브랜드' 선정

새로운 이슈 보기