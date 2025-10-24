중기 1만2000곳을 AI공장으로…중기부, '스마트제조혁신 3.0' 발표

5년 안에 중소제조업 AI 도입률 1→10%

AI 대전환시대 중기 제조 경쟁력 확보 지원

제조 AI 전문기업 500개사 육성

중소벤처기업부가 인공지능(AI)을 기반으로 한 제조혁신을 본격 추진한다. 대기업뿐 아니라 중소기업 전반에 걸친 'AI 대전환'을 촉진해 국내 제조 경쟁력을 끌어올린다는 방침이다.

중기부는 24일 제5차 국정현안관계장관회의에서 이러한 내용을 담은 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략'을 발표했다.

중소벤처기업부가 24일 발표한 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략'. 중소벤처기업부 AD 원본보기 아이콘

중기부는 2030년까지 1만2000개사에 AI 중심의 스마트공장을 보급한다는 목표를 세웠다. 현재 1% 수준에 머무르고 있는 중소제조기업의 AI 도입률을 10%까지 끌어올린다는 방침이다. 산업재해율 20% 감소를 목표로 중소 제조기업의 일자리 질 개선도 추진, 제조AI 전문기업 500개사를 육성해 글로벌 선진국 수준의 스마트제조 기술력을 확보한다는 계획이다.

중기부는 우선 수준별 맞춤 지원을 통해 중소기업 자율 제조 선도모델을 육성한다. 중소 제조기업의 규모와 수준에 맞춰 스마트공장 등으로 구축된 디지털 전환 기반 위에 버티컬 AI를 단계적 도입하고 사전·사후 컨설팅을 강화하는 등 제조AI 활용 전 주기 지원체계를 수립한다.

공급망·지역·업종에 특화된 제조 인공지능 전환(AX)을 추진한다. 대기업의 거대언어모델(LLM) 등을 활용해 중소 협력사의 AI 도입을 지원하는 '상생형 스마트공장'을 고도화하고 개별 기업이 아닌 공급망 단위 중소기업의 인공지능 전환을 지원한다. 지역 중심의 제조혁신 정책도 고도화하고 부처 간 협력을 통해 식품·화장품 등 중소 제조기업 특화 업종에 최적화된 스마트공장 도입 지원도 강화한다.

스마트제조산업 및 전문기업 육성 체계도 마련한다. 스마트공장에 필요한 기술개발을 전략적으로 추진하고 우수한 연구개발 성과가 상용화까지 이어질 수 있도록 연계 지원을 강화한다. 스마트제조 기술기업의 창업부터 벤처투자, 판로 확대, 해외 진출 등 성장 단계별 맞춤형 지원을 추진한다.

제조 AI 내재화를 위한 스마트제조혁신 인프라도 확충한다. 우선 중소 제조 현장 내 핵심 장비를 선별해 국제표준(AAS)을 적용한 제조데이터 표준화를 추진하는 한편, 제조데이터셋을 1000개 확보해 민간에 공개할 예정이다. 연구인력, 실무인력, 재직자 및 구직자 등 중소 제조 핵심 인력의 AI 리터러시 강화 등도 고용 전 단계에서 지원한다.

스마트제조혁신 분야 중앙·민간·지역 간 협력을 강화하고 중소 제조기업의 디지털 전환과 인공지능 전환을 원스톱으로 지원하는 제조AI 24 플랫폼 구축도 추진한다.

한성숙 장관은 "중기부는 스마트제조혁신 3.0을 통해 중소 제조기업이 AI를 적극적으로 활용해 제조 생산성을 높이고 산업재해를 예방하여 청년이 찾아오는 '진짜 강소기업'으로 성장할 수 있도록 지원할 것"이라고 했다.

중소벤처기업부가 24일 발표한 'AI 기반 스마트제조혁신 3.0 전략'. 중소벤처기업부 원본보기 아이콘





이성민 기자 minute@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>