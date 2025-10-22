[포토] 빈대 탐지하는 탐지견

김범호 인천공항공사 부사장과 내외빈들이 22일 인천 중구 인천국제공항 제2여객터미널에서 열린 2025 APEC 정상회담 지원 '인천공항 환경정화 캠페인’에서 세스코 빈대 탐지견 시연행사를 지켜보고 있다.







