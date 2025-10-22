코스피 엿새째 사상 최고치…'사천피'까지 단 116포인트

22일 장 초반 숨 고르기를 했던 코스피가 오후 반등에 성공하며 사상 최고치를 또다시 갈아치웠다.

이날 코스피는 59.84포인트(1.56%) 오른 3883.68에 장을 마감하며 종가 기준 역대 최고치를 새로 썼다. 6거래일 연속 상승세로, '사천피'(코스피 4000)까지는 이제 약 3%가량만을 남겨둔 상황이다.

앞서 지수는 전장 대비 3.39포인트(0.09%) 오른 3827.23으로 출발한 뒤 미·중 정상회담 불발 경계심과 차익 실현 심리가 확산하며 약세 전환했으나, 기관의 매수세가 살아나며 다시 강세로 돌아섰다.

개인과 외국인이 각각 542억원, 7227억원을 내다 팔 동안 기관이 7623억원어치를 사들이며 지수를 견인했다. 코스피200 선물시장에서도 개인과 외국인이 각각 2379억원, 362억원을 순매도했지만 기관은 2940억원을 순매수했다.

코스피 시가총액 상위권은 대부분 강세로 마감했다. LG에너지솔루션 LG에너지솔루션 373220 | 코스피 증권정보 현재가 454,500 전일대비 17,500 등락률 +4.00% 거래량 608,320 전일가 437,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지[특징주]"디스카운트 심각" 행동주의 펀드…LG화학, 7%대↑숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락 전 종목 시세 보기 close (4%), 한화에어로스페이스 한화에어로스페이스 012450 | 코스피 증권정보 현재가 1,007,000 전일대비 33,000 등락률 +3.39% 거래량 256,790 전일가 974,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파 전 종목 시세 보기 close (3.39%), HD현대중공업 HD현대중공업 329180 | 코스피 증권정보 현재가 581,000 전일대비 18,000 등락률 +3.20% 거래량 261,812 전일가 563,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락[클릭 e종목]"HD현대미포, 합병 통한 방산사업 확장 기대…목표가↑"숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (3.20%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 1,173,000 전일대비 29,000 등락률 +2.53% 거래량 91,327 전일가 1,144,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (2.53%), 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 118,100 전일대비 2,300 등락률 +1.99% 거래량 864,654 전일가 115,800 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, '2025 R&D 협력사 테크 데이' 개최숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (1.99%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 261,000 전일대비 4,500 등락률 +1.75% 거래량 1,060,191 전일가 256,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 현대차·기아, '2025 R&D 협력사 테크 데이' 개최현대차그룹, 아동학대 예방 및 학대 피해아동 지원 업무협약숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (1.75%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 98,600 전일대비 1,100 등락률 +1.13% 거래량 15,533,688 전일가 97,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 삼성중공업, '갤럭시 XR' 접목해 스마트 조선소 앞당긴다숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상 전 종목 시세 보기 close (1.13%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 481,500 전일대비 2,500 등락률 +0.52% 거래량 3,510,690 전일가 479,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파 전 종목 시세 보기 close (0.52%)가 오른 반면 KB금융 KB금융 105560 | 코스피 증권정보 현재가 115,800 전일대비 700 등락률 -0.60% 거래량 850,669 전일가 116,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락KB국민카드, 국내 여전사 최초 지속가능연계 신디케이트 론 조달부동산→증시 머니무브 기대감…코스피 사상 최고가 마감 전 종목 시세 보기 close (-0.60%), 두산에너빌리티 두산에너빌리티 034020 | 코스피 증권정보 현재가 79,000 전일대비 1,000 등락률 -1.25% 거래량 4,895,634 전일가 80,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파 전 종목 시세 보기 close (-1.25%)는 내렸다.

같은 날 코스닥은 6.65포인트(0.76%) 오른 879.15 마무리했다. 앞서 지수는 872.51에서 보합 출발한 뒤 낙폭이 확대됐으나, 개인의 매수세가 확대되며 강세 전환했다. 개인이 홀로 1784억원을 순매수했고 외국인과 기관은 각각 662억원, 991억원을 팔아치웠다.

코스닥 시총 상위권은 다소 혼조세로 마감했다. 에코프로 에코프로 086520 | 코스닥 증권정보 현재가 87,400 전일대비 11,500 등락률 +15.15% 거래량 7,354,068 전일가 75,900 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 이동채 "에코프로, 배터리 '국가대표' 책임감으로 글로벌 시장 선도"숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락로봇株 질주… 정부 투자·정책 완화에 ‘미래 성장 테마’ 급부상 전 종목 시세 보기 close 가 15% 넘게 뛰며 두드러진 상승세를 보인 가운데 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 165,200 전일대비 5,400 등락률 +3.38% 거래량 1,381,288 전일가 159,800 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 국내 증시 기대감에 올라타볼까? 레버리지 투자를 고려 중이었다면숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (3.38%), 알테오젠 알테오젠 196170 | 코스닥 증권정보 현재가 451,500 전일대비 8,500 등락률 +1.92% 거래량 302,361 전일가 443,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 연 4%대 부담 없는 금리로 4배 투자금은 물론 신용미수 대환까지숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락삼성증권, 업계 최초 '30억원 이상 고객 5000명' 돌파 전 종목 시세 보기 close (1.92%), 리가켐바이오 리가켐바이오 141080 | 코스닥 증권정보 현재가 136,200 전일대비 500 등락률 +0.37% 거래량 243,784 전일가 135,700 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접 전 종목 시세 보기 close (0.37%)가 뒤를 이었다. 펩트론 펩트론 087010 | 코스닥 증권정보 현재가 262,000 전일대비 10,500 등락률 -3.85% 거래량 151,333 전일가 272,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-3.85%), HLB HLB 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 44,200 전일대비 1,600 등락률 -3.49% 거래량 754,054 전일가 45,800 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-3.49%), 에이비엘바이오 에이비엘바이오 298380 | 코스닥 증권정보 현재가 86,300 전일대비 1,200 등락률 -1.37% 거래량 467,007 전일가 87,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환코스피, 상승 출발 후 또 사상 최고치 경신…3880선 근접 전 종목 시세 보기 close (-1.37%), 파마리서치 파마리서치 214450 | 코스닥 증권정보 현재가 563,000 전일대비 4,000 등락률 -0.71% 거래량 82,225 전일가 567,000 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.71%), 레인보우로보틱스 레인보우로보틱스 277810 | 코스닥 증권정보 현재가 339,000 전일대비 500 등락률 -0.15% 거래량 115,815 전일가 339,500 2025.10.22 15:30 기준 관련기사 숨 고르는 코스피, 미·중 회담 불발 경계감에 보합권 등락숨 고르는 코스피, 3820대서 마감…코스닥도 하락 전환코스피, 3820선으로 후퇴…삼성전자·SK하이닉스 하락 전환 전 종목 시세 보기 close (-0.15%)는 하락했다.

업종별로는 화학(+6.63%), 조선(+4.58%), 운송 물류(+4.48%), 무역 판매(+4.13%)가 상승했다. 비철금속(-1.22%), 미디어 서비스(-0.63%), 창업 투자(-0.38%) 부문은 하락 마감했다.

임정은 KB증권 연구원은 "전일과 반대로 전약후강 흐름을 보이며 이차전지, 조선, 방산 업종이 증시를 견인했다"며 "최근 급등한 반도체, 증권주를 중심으로 차익실현이 나타났으나 해운, 정유·화학 등으로 순환매 움직임이 나타나며 견조한 지수 상승세를 이어갔다"고 총평했다.

한편 이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율의 주간 거래 종가(오후 3시 30분 기준)는 일본 새 총리 취임에 따른 엔화 약세·달러 강세 여파로 전 거래일보다 2.0원 오른 1429.8원을 기록했다.





