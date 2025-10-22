본문 바로가기
평창군, '세계올림픽도시연맹 총회' 개막…38개 올림픽 도시 시장단 참석

이종구기자

입력2025.10.22 11:05

2025 세계올림픽도시연맹(World Union of Olympic Cities) 총회가 22일 평창에서 막을 올렸다.

평창군청 전경.

평창군청 전경.

25개국 38개 올림픽 도시 시장단과 55개 관련 기관 200여 명이 참석하는 이번 총회에서는 평창올림픽 유산 사업과 시설 운영 현장을 둘러보고 올림픽 유산의 미래를 논의하게 된다.


총회의 첫 일정은 평창의 대표적 문화유산이자 올림픽 유산 장소인 오대산 월정사에서 진행된다. 월정사는 평창 2018 동계올림픽 집행위원회 만찬과 강원 2024 동계청소년올림픽 조직위원회 환영 만찬이 열렸던 장소다.

단풍이 절정을 이룬 천년고찰에서 청사초롱 행렬이 참가단들을 맞이하고 승무 공연과 탑돌이를 선보이며 세계 각국에서 온 손님들에게 한국의 전통과 환영의 인사를 건넨다.


평창돔에서 열리는 환영 만찬에서 심재국 평창군수는 "2018 올림픽 당시 선수들에게 맛있는 식사가 제공됐던 장소에서 손님들을 맞이하게 되어 영광"이라며 "이번 총회에서 2018년의 감동을 다시 느끼고 2024년의 젊은 열정을 함께 기억해 달라"라며 참가자들을 환영했다.




평창=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
