삼척시, 노후 버스승강장 교체·냉온열벤치 설치…시민 편의 증진

이종구기자

입력2025.10.22 09:12

강원도 삼척시는 시민들의 안전하고 쾌적한 대중교통 이용 환경 조성을 위해 하반기 노후 버스승강장 교체 및 냉온열벤치 설치 사업을 추진한다.

주지리 버스승강장. 삼척시 제공

주지리 버스승강장. 삼척시 제공

노후화된 시설물로 인한 시민 불편을 해소하고자 총 2억8000여만 원을 투입한 이번 사업은 승강장 24개소를 신규·교체 설치하고, 냉온열벤치 14개를 함께 도입해 쾌적한 대기 공간을 제공할 계획이다.


새로 설치되는 승강장은 폭우·강풍 등 악천후에도 안전하게 이용할 수 있도록 설계됐으며, 특히 냉온열벤치는 여름철 냉방과 겨울철 난방 기능을 갖춰, 버스를 기다리는 시민들이 더위와 추위를 피해 편안하게 휴식할 수 있도록 하여 시민 만족도가 높을 것으로 기대된다.

시 관계자는 "이번 노후 버스승강장 교체와 냉온열벤치 설치는 시민들의 체감 만족도를 높이는 생활밀착형 사업"이라며 "앞으로도 안전하고 편리한 대중교통 환경 조성을 위해 지속적으로 교통 편의시설을 확충해 나가겠다"고 전했다.





삼척=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
