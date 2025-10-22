[날씨]쌀쌀한 바람 계속…서울 아침 최저기온 6도

수요일인 22일까지는 초겨울 추위가 이어지다 서서히 평년 기온을 되찾을 것으로 전망된다.

기상청에 따르면 이날까지 기온이 평년(최저 5~14도, 최고 19~22)보다 낮겠고 23일부터 평년과 비슷하게 오르겠다.

이날 아침 최저기온은 3~14도, 낮 최고기온은 14~23도로 예보됐다. 지역별 아침 최저기온은 △서울 6도 △인천 6도 △춘천 6도 △강릉 10도 △대전 6도 △대구 11도 △전주 7도 △광주 8도 △부산 14도 △제주 16도 등이다.

낮 최고기온은 △서울 18도 △인천 17도 △춘천 18도 △강릉 15도 △대전 19도 △대구 19도 △전주 20도 △광주 21도 △부산 22도 △제주 21도로 예상된다.

북쪽의 찬 공기가 유입되면서 중부지방을 중심으로 아침 기온이 평년보다 2~5도가량 떨어져 5도 안팎에 머물 것으로 보인다. 바람도 강하게 불어 체감온도는 더 낮게 느껴지겠다.

일부 중부내륙과 남부지방 높은 산지에 서리가 내리는 곳이 있겠고 일부 경기북부내륙과 강원북부내륙·강원산지에는 얼음이 어는 곳도 있겠다.

당분간 동해안을 중심으로 비 소식이 있다. 전날 내리던 비는 대부분 이날 새벽 소강상태를 보이겠고 오후에 전남권과 경북권내륙, 경남서부에 0.1㎜ 미만의 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠다.

또한 대부분 해상에 바람이 강하게 불고 물결이 높게 일겠다. 특히 새벽 동해중부먼바다, 오전 동해중부앞바다와 경북북부앞바다, 밤 제주도남부앞바다에 풍랑특보가 발표될 가능성이 있다.

당분간 동해안을 중심으로 너울에 의한 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오거나 갯바위나 방파제를 넘는 곳도 있을 것으로 보여 해안가 안전사고에 각별히 유의해야 한다.





유병돈 기자 tamond@asiae.co.kr



