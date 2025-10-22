본문 바로가기
이마트, 절임배추 사전예약…6만 박스 한정 1만원 할인

김흥순기자

입력2025.10.22 06:00

23~29일 이마트앱 오더픽서 주문
전년 대비 2만 박스 늘려
e머니 3000점 적립 혜택도

이마트 는 23일부터 29일까지 절임배추 사전예약 행사를 진행한다고 22일 밝혔다.


이마트 절임배추 사전예약. 이마트 제공

이마트 애플리케이션(앱) 오더픽을 통해 신청할 수 있고, 다음 달 14일부터 12월12일까지 일요일과 휴점일을 제외하고 매장 픽업 일자를 선택할 수 있다.

올해는 지난해 절임배추 사전예약 행사 대비 일반 절임배추(20㎏/박스) 물량을 기존 4만 박스에서 2만 박스 늘린 전점 총 6만 박스 한정으로 기획했다. 행사 카드 결제 시 1만원 할인된 2만7800원에 구매할 수 있다. 사전예약 고객에게는 픽업 기간 이후 매장에서 현금처럼 사용 가능한 e머니 3000점을 추가로 적립해 준다.


이마트는 올해 초부터 겨울 김장 시즌 준비를 위해 해남, 문경, 강릉 등 가을배추 산지를 누비며 배추 정식 전부터 사전 물량 계약을 체결했고, 올해 2곳 이상의 절임배추 공장을 신규 확보하며 최저가 수준으로 행사를 준비했다.


일반 절임배추 외 아삭하고 단단한 식감으로 꾸준한 수요를 보이는 '베타후레쉬 절임배추(20㎏/박스)'는 전점 1만 박스 한정으로 행사카드 구매 시 1만원 할인된 4만9800원에 판매한다. 올해 처음 선보이는 '황금 절임배추(20㎏/박스)'는 1만 박스 한정 1만원 할인된 4만5800원에 구매할 수 있다.

이 밖에도 올해 처음으로 '절임 알타리(5㎏/박스)'도 행사카드 구매 시 1만원 할인된 3만9900원에 준비했다. 김치 양념 역시 지난해 한 가지 맛만 운영했던 것에 비해 올해는 '중부식·남도식 김치 양념(각 4㎏, 행사가 3만9800원)'을 별도로 기획했다.


윤샘이 이마트 채소 바이어는 "본격적인 겨울 김장철을 앞두고 고객들이 저렴한 가격에 김장을 준비할 수 있도록 대대적인 사전예약 행사를 준비했다"며 "해가 갈수록 절임배추 사전예약 인기가 증가함에 따라 준비 물량을 대폭 늘리고 신규 상품 운영을 통해 고객 선택권은 더욱 넓혔다"고 전했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

