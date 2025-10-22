롯데하이마트, 삼성·LG 김치냉장고 신제품 최대 30만원 할인

10월 말까지 진행…동시구매 혜택도 제공

롯데하이마트는 이달 말까지 전국 310여개 매장에서 삼성전자, LG전자 김치냉장고 신제품을 중심으로 할인 혜택을 제공한다고 22일 밝혔다.

롯데하이마트 김치냉장고 할인 행사. 롯데하이마트 제공 AD 원본보기 아이콘

행사 기간 삼성전자 '비스포크 AI 김치플러스 4도어(490L)', LG전자 '디오스 AI 오브제컬렉션 4도어 김치톡톡(491L)' 등 행사상품 구매 시 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다. 이들 행사 상품은 모두 에너지소비효율 1등급으로, 산업통상자원부가 진행하는 '으뜸효율 가전제품 환급사업' 신청 시 추가로 구매 금액의 10%를 환급받을 수 있다.

오는 24일부터 27일까지 김치냉장고를 구매하는 고객에게는 구매 금액대별 할인, 동시 구매 할인 등 더 다양한 혜택을 제공한다. 삼성전자 김치냉장고 전 상품을 대상으로, 180만원 이상 구매 시 구매 금액에 따라 최대 10만원 할인 혜택을 제공한다. 신상품 행사상품을 구매하면, 구매 금액대별 할인과 신상품 할인을 중복해서 적용할 수 있다.

김치냉장고와 함께 전기밥솥 또는 믹서기를 동시 구매하면 제공하는 할인 혜택도 있다. LG전자 '디오스 오브제 4도어 김치톡톡 핏앤맥스(480L)' 등 김치냉장고 행사상품과 쿠첸 전기밥솥 행사상품을 동시 구매 시 주말 할인, 제휴카드 할인 등을 더해 최대 30만원 할인 혜택을 제공한다.

또 김치냉장고 행사상품과 롯데하이마트의 자체브랜드(PB)의 'PLUX(플럭스) 무선 전동채칼', 브라운의 '쵸퍼(Chopper)' 등 믹서류 행사상품을 동시 구매하면, 최대 6만원을 할인해 준다.

문총 롯데하이마트 대형가전부문장은 "최근 배추 소매 가격이 내려가고, 유통가에서 다양한 김치 할인행사를 진행하고 있는 만큼 김장 김치, 포장김치 등을 준비하는 고객들이 증가할 것으로 기대된다"며 "상품 할인에 으뜸효율 가전제품 환급까지 더해 인기 브랜드의 김치냉장고를 더 저렴하게 구매하시기 바란다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



